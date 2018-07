La Malagueta, pionera en la prevención contra el cáncer de piel La instalación 'HiSun Point' en la playa de La Malagueta. / Ñito Salas La playa acogerá durante tres meses la instalación 'HiSun Point' que mide el fototipo de piel de los bañistas y que informa sobre los riesgos del sol ROCÍO SÁNCHEZ Domingo, 29 julio 2018, 00:54

Es verano, y como es habitual por estas fechas, los bañistas acuden a la playa para disfrutar de las olas del mar y broncearse. Málaga acoge a turistas de todas partes, sin embargo, muchos de ellos no están acostumbrados a los fuertes rayos de sol típicos de estas latitudes. «Creo que la mayoría de la gente no está concienciada sobre los riesgos de la exposición solar, aunque yo no me echo demasiada protección», reconoció Bernardo Galacho, uno de los bañistas de la Playa de la Malagueta.

Hay quienes sí utilizan protección solar pero no se preocupan por volver a aplicársela después del baño, o quienes no conocen el factor de protección que deberían utilizar para su tipo de piel. «Miramos al sol, y muchas veces no medimos lo que padece nuestra piel», declaró Federico Jiménez, otro de los bañistas, quien además matizó que en numerosas ocasiones la gente percibe los daños una vez que llega a casa y se encuentra con las quemaduras.

Por ello, para prevenir el cáncer de piel y concienciar a los turistas sobre los riesgos de la exposición solar, la Playa de la Malagueta acogerá durante tres meses la instalación 'HiSun Point', una iniciativa de la Fundación la Caixa y la AECC, que permite a los turistas analizar la protección natural de su piel frente a la radiación solar a través de una prueba sencilla en la que se mide el color de ojos, pelo y piel de la persona. Tras conocer estos datos, la instalación recomienda al bañista el factor de protección más adecuado para su piel, permitiéndole disfrutar del sol sin riesgo para su salud. Además, ofrece información meteorológica y mide la intensidad de radiación solar gracias a la instalación de un 'solómetro'.

«Es el primero que se coloca en la Península, está hecho con tecnología avanzada y cumple muchas funciones además de dar consejos», expresó Francisco Aguilar, presidente provincial de la Asociación Contra el Cáncer. Igualmente, Aguilar matizó que es necesario prevenir el sol no solo cuando se acude a la playa, sino también cuando se va al campo o a la ciudad. «Tomar el sol en demasía es peligroso en cualquier sitio, hay que evitar la moda del moreno y concienciarse con eso», dijo Aguilar.

En Málaga, cada año se diagnostican cerca de 7.000 casos de cáncer, según afirmó el presidente de la AECC. «El cáncer de piel si no se coge a tiempo tiene muy mal desarrollo y es dañino, por ello estamos centrados en la prevención y en que la gente se proteja del sol», declaró Francisco Aguilar.