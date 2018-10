Malagueta: atascos por los desvíos de las obras Vehículos esperan en la calle Reding, única salida que ha quedado por las obras de la plaza. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Miércoles, 17 octubre 2018, 09:08

«Desde que se han iniciado las obras en la plaza de la Malagueta, frente a Antonio Martín, los atascos son continuos, debido a que solo hay una vía de salida de esta zona», escribe Rafael Cansino. Y es que según este ciudadano, «por esta vía tienen que salir los vecinos del Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, c./San Nicolás, Paseo de la Farola , c./Velez-Málaga, c./Reding, parking del muelle 1, parking de La Farola, tráfico de la estación marítima (autobuses y taxis), autobús turístico, autobuses de la EMT y camiones de servicios», a lo que hay que añadir los coches de caballos. Una única salida que ahora es la c./Pintor Martínez Virel, c./Reding hacia el semáforo que sale a la avenida Cánovas del Castillo, «que apenas dura 1 minuto, con lo que la acumulación de coches, autobuses y camiones es continuo, lo que puede dar lugar a graves problemas ante una situación de emergencia, pues no hay otra calle de salida, solo esa, y es una auténtica ratonera». Añade que «si se opta por salir por el paseo de la Farola, al llegar a la Glorieta de Cánovas es obligado girar a la derecha hacia el Palo y la única opción de cambio de giro para ir al centro, obliga ir hasta la c./Idris y girar de vuelta por el paseo de Sancha o seguir hasta el Morlaco para hacer el giro hacia el centro de la ciudad. Es decir, para locos», lo que le hace reflexionar:«Creo que no se ha estudiado convenientemente el tráfico en esta zona durante las obras, y sin olvidar el peligro de tener que evacuar la zona de urgencia». «Eso sin entrar en detalles sobre el número de obreros que están realizando la obra, que es mínimo, con lo que pueden eternizarse». «Invito a todos que pasen por la zona en cualquier hora y no solo en hora punta», concluye.

Las obras para hacer la nueva plaza peatonal a la altura de Antonio Martín comenzaron hace unos días, como ya informamos, lo que ha motivado esos desvíos

Las obras tienen un plazo de ejecución estimado de seis meses, por lo que no estarán finalizadas al menos hasta abril del año que viene, tiempo en el que se prolongarán también los desvíos y, de seguir así la cosa y no tomar medidas convenientes, también los atascos.

Malagueta: poco espacio y mucho ruido

«No es noticia el uso y abuso de ciertas aceras por algunos locales de hostelería, que fagocitan el espacio de los ciudadanos, como se refleja en esta foto», escribe María Victoria Seoane, quien añade que «el abuso de los locales del entorno de calle Periodista Leovigildo Caballero no respeta tampoco el horario de depósito de la basura en los contenedores soterrados de esta calle. Comienzan con sus grandes cubos llevados por dos empleados y continúan hasta pasada medianoche, arrojando tal cantidad de vidrios, que el estruendo molesta el sueño de los vecinos».

«¿Por qué no hacen nada los responsables municipales? ¿Es que quieren solicitar que la Malagueta sea declarada República bananera?».