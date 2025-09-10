Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de la depuradora del Peñón del Cuervo. SUR

Inteligencia artificial para acabar con los hedores de las depuradoras en Málaga

Emasa activa un contrato innovador que pretende, con sensores, monitorizar, detectar y prever niveles de ácido sulfhídrico, metano o amoníaco y cruzarlos con mediciones climáticas para tomar decisiones en la gestión de las plantas

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:12

Pasar por la zona de la antigua Azucarera y las inmediaciones de la depuradora del Guadalhorce no suele reportar buenas experiencias olfativas. Es evidente la ... actividad de la EDAR, si bien los episodios son cambiantes y atienden a múltiples factores, incluidos los meteorológicos. Y eso que históricamente Emasa, la empresa municipal de aguas, hizo inversiones importante en las zonas de secado térmico y mecánico de lodos, además de algunas cubriciones.

