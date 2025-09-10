Inteligencia artificial para acabar con los hedores de las depuradoras en Málaga

Pasar por la zona de la antigua Azucarera y las inmediaciones de la depuradora del Guadalhorce no suele reportar buenas experiencias olfativas. Es evidente la ... actividad de la EDAR, si bien los episodios son cambiantes y atienden a múltiples factores, incluidos los meteorológicos. Y eso que históricamente Emasa, la empresa municipal de aguas, hizo inversiones importante en las zonas de secado térmico y mecánico de lodos, además de algunas cubriciones.

Cabe recordar que depuradoras como la del Guadalhorce tratan ingentes volúmenes de aguas residuales, unos 165.000 metros cúbicos al día. Y en ese proceso, hay que tener en cuenta la naturaleza del agua en origen y procesos bacterianos, físicos y químicos, además de las punta de caudal o las condiciones atmosféricas. Todo esto para devolver el agua residual al medio ultrafiltrada, tras un tratamiento terciario.

Innovación

En todo caso, no es una tarea sencilla a la que se enfrentan los técnicos municipales y han aprovechado el marco que brinda los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea- Next GenerationEU, dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia. El importe estimado es de unos 200.000 euros en términos redondos y la posibilidad de financiación cubre el 88%. Son 4 meses para el suministro y el desarrollo del software y 5 años para su mantenimiento.

Se trata de monitorizar, colocar sensores, trabajar con inteligencia artificial, algoritmos, modelizaciones y, por supuesto, con lo que se denomina gemelo digital, que es una réplica virtual precisa, en este caso de las depuradoras y las estaciones de bombeo (EBAR).

Lo que se proponen en Emasa es adelantarse a episodios de mayor carga odorífera para poder tomar decisiones de gestión en las infraestructuras y tratar de aminorar las molestias y emisiones. Se va a actuar en la citada planta del Guadalhorce, en la del Peñón del Cuervo y en tres de las EBAR más problemáticas.

Sensores

En el Guadalhorce, se proyectan sensores de ácido sulfhídrico, amoníaco y metano en las diferentes zonas. Se incluyen estaciones meteorológicas con al menos dirección y velocidad del viento. Son cuatro sensores en total. En el caso del Peñón del Cuervo son 3.

«Dado el carácter innovador de la licitación y de forma preferencial, también puede contemplarse otras soluciones y herramientas alternativos a los modelos de dispersión Gaussiano-Langragiano más innovadoras y sofisticadas basadas en la mecánica de fluidos computacional (Computational Fluid Dynamics, CFD) [...]», incluye el pliego de condiciones técnicas, consultado por SUR.

«La tecnología detrás de la plataforma se debe basar en un modelo de inteligencia artificial (IA) entrenado con resultados de simulaciones de CFD, lo que permite predecir en tiempo real las concentraciones de contaminantes», se incide.