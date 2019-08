Málaga se suma al «No es no» para prevenir agresiones machistas en la feria El Ayuntamiento repartirá 200 carteles con el lema 'No es no. Solo sí es sí'. / A. G. El Ayuntamiento añade «Solo sí es sí» al mensaje que inundará el centro de la ciudad y el Real, donde volverán a instalarse puntos violetas para informar sobre estos delitos ALBERTO GÓMEZ Lunes, 12 agosto 2019, 14:53

Hace ya una década que la Organización de las Naciones Unidas lanzó una campaña contra la violencia machista con un lema inequívoco: «No es no, en cualquier idioma». La frase, pronunciada por Nicole Kidman, dio la vuelta al mundo hasta convertirse en una de las principales consignas contra esta lacra. Ahora el lema inundará las calles de Málaga como parte de la campaña diseñada para prevenir abusos sexistas en la feria, una iniciativa impulsada por el Consejo Sectorial de Mujeres del Ayuntamiento de Málaga que este año redobla sus recursos con la incorporación de otras administraciones y añade una segunda frase que alude directamente al consentimiento expreso: «Solo sí es sí».

Desde el Consistorio inciden en la intención de la campaña de «concienciar a los potenciales agresores de que ellos serían los únicos responsables de estos delitos, para que no se culpe a la víctima como incitadora». También las técnicos de la Asociación Cívica para la Prevención (ACP), que ejercerán como orientadoras en los puntos violetas, animan a las mujeres a sacudirse el miedo, como explican Sara Olivares y Patricia Gómez, coordinadoras de estos puntos: «Todas las campañas están dirigidas a las mujeres, a quien nos han inculcado el temor a caminar sola o nos han aconsejado que no vayamos vestidas de una manera determinada, pero es hora de que lancemos el mensaje a los hombres de que si te dicen que no, es que no».

La presentación de la campaña, en el Ayuntamiento, ha escenificado el regreso de Gemma del Corral al Área de Igualdad, del que fue nombrada directora en 2003 y al que vuelve como concejala después de su etapa como titular de Cultura. Por eso ha iniciado su intervención con un guiño resignado al pasado: «Seguimos teniendo que reivindicar las mismas cosas, a veces con más énfasis». Del Corral ha agradecido especialmente la labor del Colegio de Abogados, que ha habilitado un turno de guardia formado por 20 abogados que asistirán de forma gratuita a las víctimas a través del teléfono 951.386.038 o el correo noesno@icaimalaga.es, servicio que ha comenzado este lunes y se prolongará hasta el 31 de agosto. Su decano, Francisco Javier Lara, considera «acertadísimo y clarificador» que el lema incluya «Solo sí es sí», un mensaje que recuerda «que hay muchas conductas que erradicar».

También la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), participan por primera vez en esta campaña que el Ayuntamiento organiza desde hace cuatro años. La suma de las tres administraciones ha permitido aumentar el presupuesto de esta iniciativa, cuya cifra no ha sido revelada aún. Se colocarán 400 carteles de la campaña en las casetas del Real de Teatinos y en establecimientos del centro de la ciudad, además de distribuirse 10.000 ejemplares de la guía de prevención, pulseras, abanicos y carteles en las marquesinas de las paradas de autobuses y en el interior de los vehículos de la Empresa Municipal de Transportes.

La Policía Local y los trabajadores de las casetas han recibido formación en materia de violencia machista y agresiones sexuales, sesiones donde se ha incidido, según fuentes municipales, «en los indicadores de detección y en pautas para la atención inmediata ante posibles casos» de abusos sexistas. El objetivo, insisten desde el Ayuntamiento, pasa por «no normalizar estos comportamientos vejatorios». Los técnicos de la ACP orientarán a los jóvenes en las dos carpas violetas que se instalarán en la zona de la juventud y los alrededores del auditorio municipal.

La coordinadora del IAM en Málaga, María Encarnación Santiago, recuerda que más del 70 por ciento de estos casos «no son denunciados» y anima a las víctimas a utilizar los cauces habilitados por las administraciones, como el teléfono de atención 900.200.999 de la Junta: «La violencia es el máximo exponente de la desigualdad estructural de la sociedad». La diputada Lourdes Piña destaca el papel de las asociaciones de mujeres, «porque son un pilar fundamental para establecer políticas de igualdad» y subraya la necesidad de prevenir estos delitos. Con ese objetivo, como un eco, la feria se llenará este año de un mensaje incontestable contra la violencia machista: «No es no. Solo sí es sí».