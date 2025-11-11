Málaga sanciona a la empresa de zonas verdes por la caída de este enorme árbol en Puerta Blanca Le impone 5.000 euros por el suceso, que a punto estuvo de afectar de lleno a una familia con un bebé

Ocurrió el pasado mes de julio en Puerta Blanca. Y de milagro no hubo víctimas. Solo, y no es poco, el enorme susto de los viandantes, entre los que se encontraba una familia con un bebé.

... Ahora, el Ayuntamiento de Málaga ha impuesto una sanción a la empresa Raga Medio Ambiente, adjudicataria del mantenimiento y conservación de las zonas verdes del distrito Carretera de Cádiz, por la prestación defectuosa o irregular del servicio que derivó en la caída de un árbol de grandes dimensiones el pasado 19 de julio en la calle Juan Muñoz Herrera, en la barriada de Puerta Blanca, sin que se registraran daños personales. A raíz del expediente sancionador abierto se concluye la comisión de una infracción grave, por la que, en base a los pliegos del contrato vigente, la Junta de Gobierno local ha aprobado este martes la imposición a la entidad de una penalidad de 5.000 euros.

Contenido del informe Del informe realizado por el Servicio de Parques y Jardines y tras la consulta a los registros de mantenimiento de cada ejemplar que hay en la ciudad, se constata que el árbol en cuestión contaba con diversas deficiencias mecánicas y patológicas que eran susceptibles de afectar a su estabilidad, las cuales quedaban reflejadas en los correspondientes documentos de control de dicho árbol. A pesar de que dichas deficiencias estaban registradas en su ficha de inventario, así como en las correspondientes revisiones realizadas sobre el mismo, no han existido por parte de la empresa los estudios analíticos precisos para determinar las actuaciones correctivas necesarias para eliminar o minimizar el riesgo que, dadas las circunstancias de defectos, altura, diámetro de ramas y diana, debió quedar categorizado como «muy alto», hecho que debe llevar a una actuación inmediata. Sin embargo, en el registro la empresa lo categorizó como riesgo «bajo». Contrato en vigor En este sentido, cabe remarcar que el contrato vigente no sólo tiene por objeto la preservación de los ejemplares en un correcto estado, sino también garantizar la seguridad de la ciudadanía, de modo que la entidad adjudicataria debe asumir el Plan de Gestión del Riesgo elaborado por el Servicio de Parques y Jardines y, por tanto, ser la responsable de la planificación, desarrollo, seguimiento y control de la sanidad vegetal y de la seguridad del arbolado. A este respecto, el pliego advierte que la aplicación exhaustiva de este programa no garantizará que no se produzcan accidentes, pero sí permite disponer de la información necesaria para tomar las medidas más adecuadas. Prórroga Actualmente se está ejecutando la primera prórroga anual de los contratos correspondientes a los siete lotes del servicio de conservación, mantenimiento y mejora de la infraestructura verde de la ciudad de Málaga, que fueron formalizados en mayo de 2022 con una duración de tres años, ampliables en dos años más mediante sendas prórrogas anuales. El importe total por la prestación de este servicio durante un año, a contar desde el pasado 16 de mayo, es de 18.188.254,76 euros (IVA incluido). En sentido, Raga Medio Ambiente, S. A., es adjudicataria del lote 4, que comprende las zonas verdes de Carretera de Cádiz, Churriana, Campanillas y Puerto de la Torre, con un presupuesto para este año de prórroga de 4.258.652,38 euros (IVA incluido). Estos contratos están adaptados al incremento de las zonas verdes útiles existentes en la ciudad hasta alcanzar una ratio de 13,4 metros cuadrados por habitante, frente a los 7,67 metros cuadrados que había en 2017.

