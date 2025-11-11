Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bomberos intervienen tras la caída del citado árbol. Ñito Salas

Málaga sanciona a la empresa de zonas verdes por la caída de este enorme árbol en Puerta Blanca

Le impone 5.000 euros por el suceso, que a punto estuvo de afectar de lleno a una familia con un bebé

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:24

Ocurrió el pasado mes de julio en Puerta Blanca. Y de milagro no hubo víctimas. Solo, y no es poco, el enorme susto de los viandantes, entre los que se encontraba una familia con un bebé.

... Ahora, el Ayuntamiento de Málaga ha impuesto una sanción a la empresa Raga Medio Ambiente, adjudicataria del mantenimiento y conservación de las zonas verdes del distrito Carretera de Cádiz, por la prestación defectuosa o irregular del servicio que derivó en la caída de un árbol de grandes dimensiones el pasado 19 de julio en la calle Juan Muñoz Herrera, en la barriada de Puerta Blanca, sin que se registraran daños personales. A raíz del expediente sancionador abierto se concluye la comisión de una infracción grave, por la que, en base a los pliegos del contrato vigente, la Junta de Gobierno local ha aprobado este martes la imposición a la entidad de una penalidad de 5.000 euros.

