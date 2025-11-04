Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Intervención de medios aéreos de un incendio en Cerro Coronado, este verano. SUR

Málaga redoblará la seguridad contra los incendios forestales en cincuenta zonas de la ciudad: este es el listado

Adjudica un contrato de silvicultura preventiva que abarca un área de casi ocho millones de metros cuadrados

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:15

Comenta

Dice el tópico que los incendios forestales se apagan en invierno. Y cuentan siempre los técnicos que su mayor preocupación en lugares como la provincia ... de Málaga son los fuegos interfase, en aquellos corredores en los que se entremezcla naturaleza y ciudad. Málaga capital, por sus condiciones de terreno, cuenta con un buen número de estos puntos sensibles. El Ayuntamiento acaba de adjudicar un contrato de silvicultura preventiva en el que se intervendrá en medio centenar de zonas. La superficie casi alcanza los ocho millones de metros cuadrados. Este verano, los casos del Monte Coronado, por ejemplo, han puesto de relieve la importancia de estas actuaciones preventivas.

