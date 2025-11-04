Málaga redoblará la seguridad contra los incendios forestales en cincuenta zonas de la ciudad: este es el listado

Dice el tópico que los incendios forestales se apagan en invierno. Y cuentan siempre los técnicos que su mayor preocupación en lugares como la provincia ... de Málaga son los fuegos interfase, en aquellos corredores en los que se entremezcla naturaleza y ciudad. Málaga capital, por sus condiciones de terreno, cuenta con un buen número de estos puntos sensibles. El Ayuntamiento acaba de adjudicar un contrato de silvicultura preventiva en el que se intervendrá en medio centenar de zonas. La superficie casi alcanza los ocho millones de metros cuadrados. Este verano, los casos del Monte Coronado, por ejemplo, han puesto de relieve la importancia de estas actuaciones preventivas.

¿Y qué se va a hacer? En el pliego de condiciones técnicas que ha servido de base para el concurso público, que se ha adjudicado a Malagueña Forestal SL por un importe de 495.867,78 euros más IVA, se detallan con precisión algunas de las medidas, bien conocidas por otra parte.

7,82 millones de metros cuadrados son el objeto de actuación de este contrato.

«La silvicultura preventiva está fundamentada en la consideración de que el inicio o la propagación de un incendio forestal depende, en gran medida, de la estructura espacial y composición de la vegetación que puede verse afectada, y que determinarán las condiciones de comportamiento y propagación dinámica del fuego. En este sentido, y con carácter general, las distintas actividades vinculadas a la silvicultura preventiva atienden a la creación y mantenimiento de cortafuegos, así como a la disminución del combustible vegetal mediante la ejecución de tratamientos silvícolas en las masas forestales existentes», incluye el documento técnico referido.

Procedimientos

Entre los tratamientos posibles se proponen desbroces; entresacas (abrir pequeños huecos en la masa principal); claras (limitar la densidad de la masa en árboles ya adultos); cortas (se utilizan para impedir la continuidad en caso de incendio y para provocar la regeneración de la masa, eliminando los pies viejos que ya han agotado su ciclo productivo favoreciendo el desarrollo de los pies jóvenes y con porvenir); apeos (cortar un árbol por su base y derribarlo); cortafuegos; podas, y limpieza de residuos.

Además, intervenir en la densidad del suelo siempre reporta mejores condiciones de supervivencia para los árboles al haber menor competencia por unos suelos que en muchas ocasiones son carentes de nutrientes y están fuertemente erosionados.

El plazo de desarrollo del contrato es a partir de enero del año que viene. Y las zonas, que se reparten por todos los distritos de la ciudad, son las siguientes: Gibralfaro, Haza Victoria, Parque del Agua (Olletas), Cerrado Calderón, El Polvorín, Hacienda Clavero, La Pelusa, Lagarillo Blanco, Las Palmeras, Las Viñas, Morlaco, San Antón, Villazo Bajo, Hacienda Paredes, Castillo de Santa Catalina, Jardín Botánico de La Concepción, Cortijillo Bazán, Galeno, La Corta, Parque Ciudad de Málaga, Monte Coronado, Virreinas, Comandante Benítez , Cortijo Maza, El Retiro, La Cónsula (El Olivar), río Guadalhorce (Senda Litoral), Arraijanal , Cerro Vallejo, Carril de Las Castañetas, Antonio Porcel (Santa Rosalía), Cañaveral, Monte La Torre, Salinas (Calle Jacinto), Torre Atalaya y La Píndola.