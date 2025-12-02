Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rajoy, esta mañana, durante su intervención en el encuentro de SUR.

Rajoy, esta mañana, durante su intervención en el encuentro de SUR. ñito salas

Rajoy defiende que ya se deberían haber disuelto las Cortes y convocado elecciones

Política. ·

El expresidente del Gobierno critica a Pedro Sánchez: «Se puede vivir sin presupuestos, sin parlamento, sin mayoría y sin vergüenza»

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:41

Comenta

Mariano Rajoy ha defendido esta mañana en Málaga que en España y ante las polémicas y presuntos casos de corrupción que salpican al presidente del ... Gobierno y su partido, el PSOE, ya se deberían haber convocado elecciones. «Hay decenas de razones que hubieran obligado a disolver las Cortes, pero sólo voy a comentar una: la no aprobación de los presupuestos. Cuando estábamos en el Gobierno aprobamos siete presupuestos, estando en mayoría y en minoría; vivimos una legislatura donde no se aprueban los presupuestos; llevan siete años y han aprobado tres», ha afirmado.

