Rajoy defiende que ya se deberían haber disuelto las Cortes y convocado elecciones

Mariano Rajoy ha defendido esta mañana en Málaga que en España y ante las polémicas y presuntos casos de corrupción que salpican al presidente del ... Gobierno y su partido, el PSOE, ya se deberían haber convocado elecciones. «Hay decenas de razones que hubieran obligado a disolver las Cortes, pero sólo voy a comentar una: la no aprobación de los presupuestos. Cuando estábamos en el Gobierno aprobamos siete presupuestos, estando en mayoría y en minoría; vivimos una legislatura donde no se aprueban los presupuestos; llevan siete años y han aprobado tres», ha afirmado.

Durante la presentación de su último libro, 'El arte de gobernar', en el encuentro-coloquio organizado por SUR con el patrocinio de Famadesa y en conversación con el director del periódico, Manolo Castillo, el expresidente del Gobierno ha arremetido, sin mencionarlo, contra el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por decir que se puede gobernar sin presentar las cuentas. «Se puede vivir sin presupuestos, sin parlamento, sin mayoría y sin vergüenza», ha criticado.

En este sentido, Rajoy ha recordado que la Constitución obliga a presentar los presupuestos y ha alertado de que el «principal peligro es convertir en normal lo que es absolutamente anormal». «¿Cuántos años podemos estar sin presupuestos?», se ha cuestionado.

Defensa de la postura del PP

En esta línea y ante las críticas que desde determinados sectores se le hacen al Partido Popular por su indefinición y cómo deben ser sus relaciones con Vox, el político gallego se ha mostrado de acuerdo con las posiciones que está teniendo el PP, al que ha definido como un partido «moderado, sensato y la única alternativa» al actual Gobierno y ha sostenido que el «principal enemigo» de quienes quieren un cambio en España es «la ansiedad» .

«Al PSOE hay que ganarle en las urnas y no hay que tener ansiedad», ha manifestado, al tiempo que ha subrayado que en España «no hay un problema ideológico sino de democracia y de Constitución»

Ante un salón de actos lleno hasta la bandera, donde acudieron, entre otros, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y la delegada de la Junta en la provincia y presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, Mariano Rajoy se ha referido al vídeo publicado por el rey emérito Juan Carlos I donde reivindica su papel en la Transición y pide a los jóvenes que apoyen a Felipe VI y ha asegurado que no le parece «ninguna cosa fuera de lugar».

Rajoy ha defendido que el juicio sobre la figura de Juan Carlos I debe hacerse de manera global y que el monarca «trajo a España» la democracia y la Constitución que han permitido que el país haya tenido desde entonces «los mejores años de su historia» y ha preguntado si se conoce a alguien que «no se haya equivocado en su vida».

Sobre el hecho que fuera el hoy encarcelado José Luis Ábalos quien en 2018 defendiera desde la tribuna del Congreso de los Diputados la moción de censura que le destituyó como presidente del Gobierno apelando a la corrupción del PP, Mariano Rajoy ha dicho que «para dar lecciones hay que estar muy seguros y si no, es mejor callarse».

Respecto a su salida del Palacio de La Moncloa, Rajoy ha dicho no sentirse maltratado porque «no me echó ni mi partido ni la gente». «A mí me echó el Gobierno Frankenstein con los enemigos de España y el brazo político de una banda terrorista, por tanto no me he sentido maltratado porque de esos no esperaba otra cosa», ha remarcado.