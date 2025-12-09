Málaga protege el antiguo cuartel de Capuchinos que quería derribar el Gobierno

El Ayuntamiento de Málaga ha maniobrado para que el antiguo cuartel de Capuchinos, ubicado en la plaza del mismo nombre, no desaparezca totalmente como pretendía ... el Gobierno central, que llegó a sacar a concurso el contrato para el derribo del edificio hace cuatro años, con el objetivo de construir una nueva sede de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para el Centro, y otras unidades policiales. El Consistorio ha aprobado este martes un expediente que inició en septiembre del año 2021, y que no ha culminado hasta ahora, para revisar el catálogo de edificios protegidos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2011, un listado en el que ha incluido el cuartel de Capuchinos con protección arquitectónica de grado dos.

Los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo han estudiado el inmueble y han llegado a la conclusión de que reúne valores históricos y arquitectónicos suficientes como para proteger una parte de esta antigua construcción, que tiene su origen en el antiguo convento de frailes capuchinos que dio origen al barrio en el que se encuentra. Urbanismo ha valorado especialmente que el espacio del cuartel formó parte del convento capuchino levantado en el siglo XVII (hoy parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús), con el que comparte algunas de sus estructuras internas.

A raíz de la expulsión de los frailes capuchinos, con la Desamortización de Mendizábal en 1836, el edificio se adaptó para uso militar. A mediados del siglo XIX, en 1859 y 1864, se proyectaron actuaciones para edificar un nuevo cuartel ante el deterioro que presentaba. Sin embargo, no hay certeza de que se llegara a edificar un nuevo inmueble o si finalmente se trató de una adaptación del existente.

Protección de la plaza y el muro que la rodea

En cualquier caso, desde Urbanismo se ha estudiado que el cuartel tiene un valor histórico significativo, y forma un conjunto con los jardines de la plaza de Capuchinos, realizada entre 1877 y 1879 con diseño de José María de Sancha. Por ello, no solo se protege la parte del cuartel más próxima a la plaza, sino también el muro perimetral que la sostiene y el jardín histórico que contiene.

En la nueva ficha de protección, el Ayuntamiento delimita qué partes del cuartel deben conservarse (fundamentalmente las más próximas a la fachada principal y las que lindan con la parroquia de la Divina Pastora), cuáles podrían ser objeto de demoliciones pero solo de su espacio interior, y cuáles pueden ser derribadas. Asimismo, permite que algunas de las zonas que se derriben puedan ser reedificadas, pero planteando volúmenes que sean respetuosos con el conjunto histórico, que abarca un total de 6.500 metros cuadrados. En cuanto a las zonas interiores sin edificar, se propone habilitar jardines para recuperar el origen de este enclave como huertas del convento.

Así, en el caso de que el Ministerio del Interior quiera retomar el proyecto para trasladar a este edificio la comisaría que existe junto al Teatro Cervantes (en el inmueble del mercado de la Merced y la sede de la junta municipal del Distrito Centro), tendrá que hacerlo con las condiciones que impone su nueva protección arquitectónica.

En marzo del año 2022, el cuartel sirvió como escenario para el rodaje de la serie 'La chica de nieve', una producción de Atípica Films para Netflix basada en la exitosa novela del escritor malagueño Javier Castillo.