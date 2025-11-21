Con Málaga propone destinar lo recaudado por los radares de semáforo a mejorar la movilidad

Este jueves, SUR adelantaba que los radares de semáforo situados en la Avenida Valle Inclán y en el cruce del metro con el tráfico rodado ... en el entorno del Clínico habían multado a 1.516 conductores durante su primer mes de vida. La sanción es de 200 euros (100 si se opta por el pronto pago). Además, la infracción, captada con cámaras de altas prestaciones, implica la pérdida de cuatro puntos en el carné de conducir.

El Ayuntamiento basa su aplicación a criterios de seguridad vial, al tratarse de cruces conflictivos, y no descarta, en función de estos parámetros y de los informes de la Policía Local, extender el sistema conocido como foto-rojo a más lugares de la ciudad de Málaga.

Los datos procedían de una pregunta escrita presentada por el Grupo Municipal Con Málaga, cuya portavoz adjunta, Toni Morillas (IU) ha querido valorar los efectos de la medida.

«El equipo de gobierno del PP adopta determinadas medidas con afán recaudatorio en vez de tener como objetivo la mejora de la movilidad en nuestra ciudad. La prueba son los datos de incrementos de las multas y de la recaudación por todos los conceptos: tráfico, acceso restringido, radares fijos y móviles y, ahora, los semáforos radares. Algunos están bien puestos pero otros no mejoran la movilidad», ha explicado Morillas a este diario.

Transporte público

«Proponemos que el Ayuntamiento de Málaga dedique de forma finalista todos los ingresos a medidas para la mejora de la movilidad sostenible. Que el dinero recaudado vaya a multiplicar los aparcamientos disuasorios, la gratuidad permanente del trasporte público para los niños y niñas, comprar más autobuses y mejorar el transporte público de la EMT mejorando su frecuencia o crear los aparcamientos disuasorios que durante tantos años ha estado prometiendo el equipo del gobierno del PP y que siguen sin ver la luz, ha dicho, tras dar a conocer las estadísticas», ha proseguido la edil.

«En los próximos años augúranos que se van a batir récord de multas. La implantación de los nuevos semáforos-radar es solo el último ejemplo de una estrategia que prioriza ingresar más dinero a través de sanciones antes que resolver los problemas de desplazamiento que sufrimos diariamente en nuestra ciudad», ha incidido.

La coalición de izquierdas pide un refuerzo de las políticas de transporte público y que vayan encaminadas a aminorar los desplazamientos privados. En este sentido, han lamentado el retraso en proyectos como el de los aparcamientos disuasorios. «Sin embargo, para poner más radares, sí parecen tener una rapidez extraordinaria», concluye la concejala.