Málaga prevé ingresar una caja millonaria por suelos para viviendas, hotel y oficinas

El Ayuntamiento de Málaga prevé ingresar una abultada carga de dinero el año que viene por la venta de parcelas de su propiedad en dos ... de las principales operaciones urbanísticas que se desarrollan actualmente en la capital: La Térmica y Distrito Zeta. En total, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha estimado unos ingresos mínimos de casi 32 millones de euros por la subasta de sus derechos urbanísticos en estos ámbitos, un montante que pasará a engrosar lo que se denomina como patrimonio municipal del suelo.

En el caso del proyecto de La Térmica, cuyas obras de urbanización ya están en marcha en el extremo occidental de la fachada litoral oeste de Málaga, el Consistorio posee una parcela para la construcción de un hotel de planta baja más 11 en la zona más próxima a la avenida de Moliere que separa este ámbito de las tres torres de pisos levantadas en el sector adyacente de Torre del Río. Este hotel tendrá 16.287 metros cuadrados construidos, y Urbanismo ha cifrado el precio del metro cuadrado en 1.014 euros, por lo que otorgará un precio de salida a este solar de 16,5 millones de euros.

También dentro de la operación urbanística de La Térmica, donde está prevista la construcción de unas cuatrocientas viviendas de renta libre y 273 de protección oficial, el Ayuntamiento posee una parcela para la construcción de un edificio de oficinas que pondrá en el mercado el año próximo. En este caso, ha estimado un valor de 882 euros por metro cuadrado para un inmueble de 15.021 metros cuadrados construidos, por lo que podría obtener unos ingresos mínimos por subasta de 13,2 millones de euros.

Solar para pisos de renta libre

Asimismo, según ha podido conocer SUR, Urbanismo sacará a subasta en 2026 una parcela residencial de la nueva urbanización de Distrito Zeta, al este de Intelhorce, que no está reservada para VPO, sino para pisos de renta libre. En este caso, se ha estimado un valor de 750 euros por metro cuadrado construido para un solar que puede albergar una construcción de 4.239 metros cuadrados de techo, por lo que el precio inicial del concurso podría rondar los 3,1 millones de euros.

Así, en total, de tener éxito, estas subastas podrían proporcionar unos ingresos mínimos de 32,9 millones de euros para las arcas municipales, que se sumarán a las ventas que Urbanismo desarrolla en otros enclaves de expansión residencial como El Retiro (Churriana), El Cañaveral (Puerto de la Torre), Campanillas, Colinas del Limonar y en la operación de regeneración urbana de la zona de Los Guindos.

Con los ingresos que generan estas subastas de suelos municipales al mejor postor, la Gerencia Municipal de Urbanismo puede comprar suelo para VPO y financiar la ejecución de esta tipología residencial tan demandada actualmente; promover viviendas públicas para personas que necesiten una solución habitacional urgente; conservar, mejorar y ampliar el patrimonio municipal de suelo; llevar a cabo actuaciones de mantenimiento, mejora y conservación de la ciudad; realizar zonas verdes y nuevos viales; y poner en marcha operaciones urbanísticas de regeneración y renovación.