Recreación del proyecto de La Térmica, con el hotel, a la derecha. Sur

Málaga prevé ingresar una caja millonaria por suelos para viviendas, hotel y oficinas

La estimación de ingresos de la Gerencia de Urbanismo por subasta de parcelas municipales el año próximo supera los 32 millones de euros

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:21

El Ayuntamiento de Málaga prevé ingresar una abultada carga de dinero el año que viene por la venta de parcelas de su propiedad en dos ... de las principales operaciones urbanísticas que se desarrollan actualmente en la capital: La Térmica y Distrito Zeta. En total, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha estimado unos ingresos mínimos de casi 32 millones de euros por la subasta de sus derechos urbanísticos en estos ámbitos, un montante que pasará a engrosar lo que se denomina como patrimonio municipal del suelo.

