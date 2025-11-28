Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Preparativos de la YSL Beauty en Málaga. L. M.

Llega a Málaga una pop up exclusiva de belleza y cosmética

La YSL Beauty podrá visitarse durante cuatro días en Muelle Uno y contará con expertos y juegos interactivos

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:07

Comenta

Consejos de expertos para saber qué tonos resultan más favorecedores, posar en un exclusivo photocall original o aprender con juegos interactivos sobre belleza. YSL Beauty ... llega a Málaga con una pop up en la que se podrá aprender sobre el mundo del maquillaje y la cosmética de la mano de profesionales. La iniciativa sólo estará disponible en Muelle Uno durante cuatro días, del jueves 27 al domingo 30 de noviembre, y contará con especialistas que ofrecerán recomendaciones y además se prodrán probar los looks de la temporada otoño/invierno en la Make Up Room.

