Llega a Málaga una pop up exclusiva de belleza y cosmética

Consejos de expertos para saber qué tonos resultan más favorecedores, posar en un exclusivo photocall original o aprender con juegos interactivos sobre belleza. YSL Beauty ... llega a Málaga con una pop up en la que se podrá aprender sobre el mundo del maquillaje y la cosmética de la mano de profesionales. La iniciativa sólo estará disponible en Muelle Uno durante cuatro días, del jueves 27 al domingo 30 de noviembre, y contará con especialistas que ofrecerán recomendaciones y además se prodrán probar los looks de la temporada otoño/invierno en la Make Up Room.

La entrada al evento es gratuita y permitirá, por ejemplo, a los asistentes sentirse como una estrella en la sala de pantallas, en la que se podrán tomar fotografías con mucho glow. Además, habrá juegos interactivos en la ruleta LoveShine con la que se podrán optar a premios, por lo que desde la organización anuncian que ofrecen «una experiencia exclusiva e inolvidable».

La YSL Beauty Love Game de Málaga, que toma el relevo de la celebrada en Madrid, permanecerá abierta junto al Centre Pompidou (Pasaje Doctor Carrillo Casaux) de 11 a 21 horas durante los cuatro días de duración a excepción del jueves 27, cuando podrá visitarse de 12 a 17 horas. Aunque el acceso es libre, ofrecen la posibilidad de registrarse online para conocer en exclusiva los detalles del evento.