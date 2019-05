Málaga organizará el que espera ser el mayor congreso de Blockchain del mundo Marro, Guardia y Romera, esta mañana durante la presentación del congreso. / Migue Fernández Se prevé la asistencia de «miles» de expertos mundiales en el Palacio de Ferias de la capital entre el 11 y el 13 de noviembre IGNACIO LILLO Málaga Jueves, 16 mayo 2019, 14:14

Igual que Barcelona tiene el 'Mobile World Congress' (Congreso Mundial de Móviles), Málaga organizará a finales de este año el que aspira a ser el mayor evento mundial sobre la tecnología Blockchain. Se llamará 'World Bockchain Congress', se celebará en el Palacio de Ferias de la capital entre el 11 y el 13 de noviembre y se espera la asistencia de «miles» de expertos mundiales en el internet seguro. «Esa es la ambición», afirma Montserrat Guardia, directora general de Alastria (asociación sin ánimo de lucro que fomenta la economía digital a través del desarrollo de estas tecnologías) y que organizará el evento junto con la Asociación de Parques Tecnológicos (APTE) y la Comisión Europea, que lo patrocina. Tal es el impacto social y de negocio que se espera que la cita pueda tener en la economía local.

Guardia, que compareció esta mañana en la presentación junto a Felipe Romera, director del PTA; y a Pierre Marro, responsable de la Unidad de Innovación Digital y Blockchain de la CE, puso de relieve que el objetivo del congreso es impulsar la convergencia: «Todo lo que está pasando en el mundo con esta tecnología, más allá de la moneda Bitcoin, en los últimos cuatro a cinco años, y sobre identidad digital, ha llegado el momento de ponerlo en claro y ver hacia dónde vamos para que el impacto sea masivo, con la máxima utilización a nivel global».

Entre las principales ventajas, la experta cita la obligación de analizar los datos que se almacenan mediante Big Data, para dar confianza, un contexto y poder transmitirlo. «Sirve cuando hay múltiples actores no necesariamente confiables, pero a los que la tecnología permite dar confianza. Puedes intercambiar valor con agentes que no conoces». A ello, se añade la posibilidad de traducir reglas e intercambios de negocio a un nivel industrial, regulador y social.

Estándar internacional

Felipe Romera añadió que, aunque es una tecnología todavía emergente, ya cada día hay más empresas que hacen aplicaciones, con un crecimiento exponencial. El problema es que ahora hay muchas tecnologías Blockchain, no una única, y el reto ahora es lograr un estándar mundial que pueda utilizar todo el mundo, y ofrecer redes que permitan hacer aplicaciones en este internet de confianza. «Antes las tecnologías tardaban años en implantarse y ahora son meses, el congreso de noviembre es muy ambicioso, y con el cariz del impulso político de Europa asume un reto de gran valor, será una referencia mundial». Romera destacó que los ciudadanos ya la utilizan diariamente sin saberlo, en las relaciones con empresas como Unicaja o Telefónica. «Esto no es ni el principio, habrá miles de aplicaciones, es un elemento transformador del mundo porque ofrece confianza en la red global que internet no ofrece».

Los organizadores aseguran que el de Málaga será el primer congreso mundial a este nivel, puesto que hasta ahora ha habido eventos con temáticas concretas, «pero aquí se trata de ser un paraguas de todo lo que hay, y llamar a todo el ecosistema emprendedor que está innovando, más los reguladores, los responsables de la gobernanza y la ética», añadió Guardia, que también cita como elemento clave la identidad digital, donde Alastria ya está impulsando un estándar español. Preguntada por qué se ha elegido a Málaga, la directora general de este organismo resaltó que la ciudad es internacional, tiene experiencia en congresos masivos, es un referente de la tecnología, con foros como Transfiere; a lo que añade el Aeropuerto, los buenos servicios hoteleros y de transporte, la presencia del Parque Tecnológico y un entorno acogedor, abierto, festivo y de buena convivencia.