La pop up de Málaga en la Moda muestra el talento local en la plaza de la Marina

El talento y la creatividad locales se exhibirán en el puente en el Centro. La plaza de la Marina acoge del viernes 5 al lunes ... 8 de diciembre la pop up de Málaga de Moda, que podrá visitarse gratis de 11:00 a 22:00 horas.

Se podrán descubrir marcas adheridas a la plataforma Málaga de Moda, puesta en marcha por la Diputación Provincial, que reune a diversos diseñadores. Además, con la compra de artículos los visitantes podrán llevarse regalos exclusivos.

Entre las marcas malagueñas que estarán presentes en esta iniciativa se encuentran Julieta Brand, Meibool, Un Querer, Todo mal gracias, D la Esperanza complementos, Julieth, Para ti complementos, Málaga Artesana, Essencial by EM, Ana Lanas, Tricotra Moda, Artenisha, Elegancia Barroca, Magdala Bisutería, Pata de Koala, Berillus store, Montecolina, Adela Alemany Atelier, Mi pequeña nubecita, Dale socks, Lucy Clip, Benchmark Brand, Shamat y Bumprs brand.