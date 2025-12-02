La pop up de Málaga en la Moda muestra el talento local en la plaza de la Marina
Diseñadores exhibirán sus creaciones en el puente de diciembre
Málaga
Martes, 2 de diciembre 2025, 18:35
El talento y la creatividad locales se exhibirán en el puente en el Centro. La plaza de la Marina acoge del viernes 5 al lunes ... 8 de diciembre la pop up de Málaga de Moda, que podrá visitarse gratis de 11:00 a 22:00 horas.
Se podrán descubrir marcas adheridas a la plataforma Málaga de Moda, puesta en marcha por la Diputación Provincial, que reune a diversos diseñadores. Además, con la compra de artículos los visitantes podrán llevarse regalos exclusivos.
Entre las marcas malagueñas que estarán presentes en esta iniciativa se encuentran Julieta Brand, Meibool, Un Querer, Todo mal gracias, D la Esperanza complementos, Julieth, Para ti complementos, Málaga Artesana, Essencial by EM, Ana Lanas, Tricotra Moda, Artenisha, Elegancia Barroca, Magdala Bisutería, Pata de Koala, Berillus store, Montecolina, Adela Alemany Atelier, Mi pequeña nubecita, Dale socks, Lucy Clip, Benchmark Brand, Shamat y Bumprs brand.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión