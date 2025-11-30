Málaga mejorará las zonas de confort climático para el próximo verano

Aunque el tiempo de estos días no lo propicia, volverán a llegar el año que viene meses en los que se cotizarán alto los espacios ... de sombra o frescor a la hora de pasear por Málaga. Para ello, el Ayuntamiento de la capital va a reforzar la herramienta puesta en marcha este pasado mes de junio para identificar lo que ha denominado como 'zonas de confort climático', espacios exteriores e interiores en los que poder refugiarse de las altas temperaturas.

A través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha sacado a concurso un contrato para señalizar estas zonas, instalar en ellas mobiliario urbano y plantar más árboles. El presupuesto es de 107.950 euros y el plazo de ejecución de las actuaciones es de dos meses.

El Consistorio ya ofrece una web en la que pueden identificarse la ubicación de estos espacios de confort. Los exteriores son lugares al aire libre, con una superficie de entre 0,33 y 0,5 hectáreas, y que están considerados más refrescantes debido a la sombra proporcionada por las copas de los árboles o por la conjunción entre vegetación y arquitectura, la tipología de pavimento, el índice de reflexión y refracción de calor, la presencia de fuentes para beber y la existencia de mobiliario para sentarse o descansar. Actualmente, el listado está compuesto por 74 áreas repartidas por todos los distritos.

Por otro lado, el mapa también muestra 85 corredores de sombra donde, gracias a la cobertura vegetal de más del 50%, las temperaturas son más bajas que en el resto de la ciudad y, por tanto, recomendables como itinerarios para los desplazamientos a pie.

En cuanto a las zonas de confort climático interiores, el mapa identifica los edificios municipales a los que la ciudadanía puede acceder y que garantizan unas condiciones térmicas adecuadas durante todo el año y disponen de zonas de descanso, agua potable e iluminación. En este apartado figuran bibliotecas, centros ciudadanos, juntas de distrito o equipamientos museísticos, con información sobre sus horarios de apertura. En total son 19 edificios.

Desde el Ayuntamiento se invita al resto de instituciones públicas y a entidades privadas de la ciudad a incorporarse a esta red de zonas de confort climático permitiendo que sus edificios figuren en este mapa.