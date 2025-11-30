Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los parques están incluidos dentro de las zonas de confort climático. Sur

Málaga mejorará las zonas de confort climático para el próximo verano

El Ayuntamiento reforzará su señalización, colocará más bancos y plantará árboles en 74 áreas repartidas por toda la ciudad

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:37

Comenta

Aunque el tiempo de estos días no lo propicia, volverán a llegar el año que viene meses en los que se cotizarán alto los espacios ... de sombra o frescor a la hora de pasear por Málaga. Para ello, el Ayuntamiento de la capital va a reforzar la herramienta puesta en marcha este pasado mes de junio para identificar lo que ha denominado como 'zonas de confort climático', espacios exteriores e interiores en los que poder refugiarse de las altas temperaturas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  2. 2 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza hoy a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  3. 3 Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso
  4. 4 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  5. 5 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  6. 6 Llega la espectacular Superluna que no se repetirá hasta 2042
  7. 7 Cae una «entidad bancaria para el narco» que financiaba el tráfico de drogas con detenidos en Málaga
  8. 8 La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios
  9. 9 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  10. 10 Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga mejorará las zonas de confort climático para el próximo verano

Málaga mejorará las zonas de confort climático para el próximo verano