Obras de viviendas de protección oficial al oeste del campus de Teatinos. Migue Fernández

Málaga se lanza a la búsqueda de promotoras que construyan y exploten más de un millar de pisos de alquiler temporal

Las empresas tendrán hasta finales de año para aspirar a 14 parcelas municipales repartidas por varios distritos de la ciudad

Jesús Hinojosa

Málaga

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:09

El Ayuntamiento de Málaga se lanza a la búsqueda de empresas promotoras que quieran asumir el plan que ha puesto en marcha para construir pisos ... protegidos de alquiler temporal (no más de siete años) para jóvenes y mayores de 65 años, en parcelas dotacionales de su propiedad que están sin uso. El Boletín Oficial de la Provincia publica este jueves las condiciones con las que el Instituto Municipal de la Vivienda ofrece estos suelos, un total de 14, repartidos por varios distritos de la capital. Las empresas interesadas disponen de veinte días para examinar esas condiciones, y el IMV abrirá posteriormente un plazo de un mes para recabar las ofertas, que previsiblemente tendrán lo que queda de año para registrarse.

