Málaga se lanza a la búsqueda de promotoras que construyan y exploten más de un millar de pisos de alquiler temporal
Las empresas tendrán hasta finales de año para aspirar a 14 parcelas municipales repartidas por varios distritos de la ciudad
Málaga
Jueves, 30 de octubre 2025, 08:09
El Ayuntamiento de Málaga se lanza a la búsqueda de empresas promotoras que quieran asumir el plan que ha puesto en marcha para construir pisos ... protegidos de alquiler temporal (no más de siete años) para jóvenes y mayores de 65 años, en parcelas dotacionales de su propiedad que están sin uso. El Boletín Oficial de la Provincia publica este jueves las condiciones con las que el Instituto Municipal de la Vivienda ofrece estos suelos, un total de 14, repartidos por varios distritos de la capital. Las empresas interesadas disponen de veinte días para examinar esas condiciones, y el IMV abrirá posteriormente un plazo de un mes para recabar las ofertas, que previsiblemente tendrán lo que queda de año para registrarse.
El objetivo del Consistorio es hacer uso de la posibilidad que ofrece la Junta para hacer VPO en suelos de equipamiento que están baldíos para sumar a su plan de vivienda más de un millar de pisos, si bien estos tendrán las características singulares de que no podrán ser ocupados por más de siete años (salvo que sus inquilinos tengan más de 65 años), y con unas rentas que no podrán superar los 10 euros por metro cuadrado útil al mes.
El 60% de estas viviendas se tienen que destinar a jóvenes menores de 35 años, y el resto a otros colectivos, como los mayores. Además, el 55% como mínimo deberán constar de un solo dormitorio. En ese caso, tendrán una superficie aproximada de 45 metros cuadrados útiles. El resto podrán ser de dos dormitorios, con una superficie máxima de 60 metros cuadrados útiles. El 15% de la superficie útil de cada edificio se destinará a zonas comunes, y los locales comerciales no podrán superar más de 10% de los metros cuadrados construidos de cada promoción.
Las empresas que asuman la construcción de los pisos, que sumarán 1.414 alojamientos ó 1.256 viviendas, en función de que tengan mayor o menor superficie, tendrán que hacerse cargo de la limpieza de las zonas comunes de cada edificio, su mantenimiento, y de los suministros de energía y agua en las zonas comunes. Además, los gastos de comunidad que cobren a los inquilinos no podrán superar el 15% de la cuota de alquiler, incluido trastero y plaza de garaje.
Desde que firmen la recepción de cada suelo, las promotoras tendrán dos meses para presentar el proyecto básico y pedir la licencia de obras; y 30 meses para terminarlas desde que obtengan ese permiso de la Gerencia de Urbanismo. Para la entrega de llaves, el plazo es de tres meses desde que se termine la construcción.
El concejal de Vivienda asegura que asumirá los proyectos de VPO en las parcelas que no quieran los privados
El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, se muestra optimista y confía en que las primeras entregas de llaves de este plan de pisos de alquiler temporal se produzcan en el primer semestre de 2028. No obstante, su éxito va a depender del interés que demuestre el sector inmobiliario. «Vamos a ver si los privados responden y, en caso contrario, desde el Ayuntamiento nos ocuparíamos de construir las viviendas previstas en las parcelas que queden libres», ha asegurado Pomares, quien ha recordado que esta iniciativa permitirá a los jóvenes «pagar por una vivienda los 400 ó 500 euros que ahora pagan por una habitación».
Las 14 parcelas, que se ofertan en tres lotes de media decena de solares cada uno, constituyen la primera fase de un plan para el que Urbanismo seleccionó 22 suelos dotacionales que cumplen los requisitos de la Junta para poder ser destinados a la construcción de VPO de alquiler temporal. Una ventaja que ofrece esta iniciativa para impulsar nuevas viviendas protegidas es que se trata de suelos finalistas, ya urbanizados, en los que solo hay que presentar el proyecto para obtener la licencia de obras.
Las empresas estarán obligadas a presentarse a las convocatorias que pongan en marcha tanto el Gobierno central como la Junta para subvencionar la realización de este tipo de viviendas. No obstante, si no existen esas convocatorias o no logran la ayuda de esas administraciones, el Ayuntamiento les aportará una cuantía máxima de 18.000 euros (400 euros por metro cuadrado útil) a fondo perdido por vivienda construida.
Estos son los tres lotes de parcelas que se ofertan:
LOTE 1:
- Calle Massenet, 17, con 6.576 m2 de superficie y la misma edificabilidad (planta baja más tres) para un máximo de 101 viviendas o 114 alojamientos.
- Calle Santa Matilde, 6, con 1.198 m2 de superficie y 3.959,36 m2 de edificabilidad (baja más cinco) para un máximo de 61 viviendas o 68 alojamientos.
- Camino de la Gamera, 3, con 2.915 m2 de superficie y 5.830 m2 de edificabilidad (planta baja más una) para un máximo de 90 viviendas o 101 alojamientos.
- Calle Tanzania, 11, con 2.688,33 m2 de superficie y 2.984,05 m2 de edificabilidad (planta baja más tres) para un máximo de 46 viviendas o 51 alojamientos.
LOTE 2:
- Avenida Marcelino Camacho, 15, con 6.839,38 m2 de superficie y 7.933,68 m2 de edificabilidad (planta baja más dos) para un máximo de 122 viviendas o 137 alojamientos.
- Calle Ingeniero Agustín Escolano, 5, con 3.750 m2 de superficie y 8.250 m2 de edificabilidad (planta baja más cinco) para un máximo de 127 viviendas o 143 alojamientos.
- Avenida Andrés García Maldonado, 14, con 3.750 m2 de superficie y 9.375 m2 de edificabilidad (planta baja más cinco) para un máximo de 144 viviendas o 163 alojamientos.
- SLE-4 PPO Cortijo Merino con 4.4695,55 m2 de superficie y 9.888,01 m2 de edificabilidad (planta baja más cuatro más ático) para un máximo de 152 viviendas o 171 alojamientos.
- SLE-5 PPO Cortijo Merino con 3.084,17 m2 de superficie y 6.785,17 m2 de edificabilidad (planta baja más cuatro) para un máximo de 104 viviendas o 118 alojamientos.
LOTE 3:
- Calle Ramos Martín, 2, con 2.466 m2 de superficie y 3.255,12 m2 de edificabilidad (planta baja más 3) para un máximo de 50 viviendas o 56 alojamientos.
- Calle Ramos Martín, 1, con 4.538 m2 de superficie y 5.944 m2 de edificabilidad (planta baja más dos) para un máximo de 91 viviendas o 103 alojamientos.
- Avenida Editor Ángel Caffarena, 27, con 2.535 m2 de superficie y 3.500 m2 de edificabilidad (planta baja más dos) para un máximo de 54 viviendas o 60 alojamientos.
- Calle Píndaro, 20, con 1.850 m2 de superficie y 4.440 m2 de edificabilidad (planta baja más cinco) para un máximo de 68 viviendas o 77 alojamientos.
- Calle Navarro Ledesma, 32 con 1.510 m2 de superficie y 3.020 m2 de edificabilidad (planta baja más cuatro más ático) para un máximo de 46 viviendas o 52 alojamientos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión