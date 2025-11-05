Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Unos ángeles navideños decoraron la calle Larios el año pasado. Marilú Báez

Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025

La empresa cordobesa Ximénez Iluminación ha comenzado a colocar las luces por todo el Centro

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:32

Málaga comienza la cuenta atrás para el inicio de la Navidad. Como cada año, el pistoletazo de salida a la fiestas se producirá con ya ... habitual espectáculo de luces y sonido en la calle Larios. Y ya hay fecha para ello: el viernes 28 de noviembre.

