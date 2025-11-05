Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025

Málaga comienza la cuenta atrás para el inicio de la Navidad. Como cada año, el pistoletazo de salida a la fiestas se producirá con ya ... habitual espectáculo de luces y sonido en la calle Larios. Y ya hay fecha para ello: el viernes 28 de noviembre.

De momento se conocen pocos detalles sobre el alumbrado navideño, aunque la empresa cordobesa Ximénez Iluminación ya lleva varias semanas cableando la ciudad y hasta colocando los luminosos que brillarán con toda intensidad este mismo mes. En algunos barrios, como en Cruz de Humilladero, las luces ya se han colocado por completo.

El año pasado, más de 2.7 millones de luces LED adornaron las calles y plazas de Málaga por Navidad, una cifra que se espera sea similar a la de este año. Durante los dos últimos años, la calle Larios ha disfrutado del espectáculo 'Ángeles celestiales', compuesto por 16 ángeles de cuatro metros de altura que se sustentan sobre 32 columnas laterales.

Junto con el Black Friday

La inauguración del alumbrado volverá a coincidir con otra efeméride que cada vez tiene más peso en la ciudad: el Black Friday o viernes negro de compras, fecha en la que los principales comercios de la ciudad ofrecerán numerosos artículos a precios reducidos.

Ampliar Montaje del árbol en la plaza de la Constitución, la semana pasada. Salvador Salas

De momento se conoce que la capital volverá a contar con un espectáculo navideño en el jardín botánico-histórico La Concepción. Se llamará 'Alice Christmas' y se estrenará también el 28 de noviembre con múltiples novedades como un recorrido ampliado, personajes que acompañarán a los visitantes o algodón de azúcar gratuito para los niños.

Por contra, este año no volverá a celebrarse el Festival de las Linternas en el Parque del Oeste. Este espectáculo de luces provocó un importante rechazo entre los vecinos del entorno y los organizadores decidieron no volver a organizarlo. El parque será iluminado con diferentes árboles de luces.