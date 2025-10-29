Con Málaga exige un registro de viviendas vacías y De la Torre demanda eliminar la inseguridad jurídica

Por enésima vez en el pleno del Ayuntamiento de Málaga de este jueves se volverá a debatir una iniciativa sobre vivienda, esta vez de la ... mano del portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, quien ha endurecido el discurso y exige que haya un registro de viviendas vacías en la ciudad de Málaga, y que las que no se pongan en alquiler vean como «se las acribillan a impuestos», como puntualizó su viceportavoz Toni Morillas.

Esta iniciativa, que el PSOE apoyará, como dejó claro el portavoz socialista Dani Pérez, no tiene visos de prosperar, ya que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, dejó claro que el PP, con mayoría absoluta, difería diametralmente de esta posición, que consideró «enormemente controladora» y reseñó que el hecho de haber declarado Barcelona ciudad tensionada había provocado que salieran un buen número de inmuebles de los procesos de alquiler. «Por cada vivienda en Barcelona hay cuatrocientos demandantes», subrayó, añadiendo, como en otras ocasiones, que la Ley de Vivienda debía ser más garantista para eliminar la inseguridad jurídica y que no se provocaran los impagos del alquiler, «que hay muchas familias que lo tienen como una fuente de ingresos necesaria», subrayó.

La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, subrayó que la iniciativa de Con Málaga era de corte «chavista», y que crear un registro de viviendas vacías era el primer paso «para llegar a una expropiación; no la vamos a apoyar de ninguna manera», subrayó.

Por su parte, De la Torre aprovechó una de las dos mociones populares urgentes a pleno para demandar que el Ministerio de Transportes del Gobierno mejore las líneas C1 y C2 del Cercanías de Málaga, «muy necesarias para la movilidad de las personas», para explicar que el crecimiento del área metropolitana de la ciudad de Málaga hacia el Valle del Guadalhorce, Coín, Cártama y Pizarra era vital y que tenía que mejorarse la línea C2 tanto en frecuencias como en tiempo para poder hacerlo posible, así como que en la zona Este urgía una solución ferroviaria o mejorar los enlaces de la A-7. Por último, De la Torre criticó con dureza al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, por decir que las soluciones de movilidad llevaban décadas abordarlas, al tiempo que recordó la gran inversión de 6.000 millones que propuso el Gobierno para Cataluña en la línea ferroviaria de Rodalies.