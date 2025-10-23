Málaga estudiará rebajas fiscales por la nueva tasa de basura y pide al Gobierno no repercutir todo el coste del servicio

En algún momento de 2026, los hogares malagueños pagarán una nueva tasa, la de basura. Es por imperativo legal, el reflejo nacional de un marco ... normativo europeo. Es un dolor de cabeza para los servicios tributarios públicos porque el precepto es el de repercutir íntegramente los costes de recoger y tratar los residuos. En Málaga capital, primero se estudió ligar el cálculo al consumo de agua. Finalmente, se referenciará al valor catastral y al número de habitantes por vivienda, como adelantó SUR hace unas semanas. Falta por conocer el coste que tendrá para las familias esta nueva tasa, que ahora se difumina (muy por debajo de coste) en el IBI. Y, claro, hay que articular una nueva ordenanza. El asunto ha llegado este jueves a la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Málaga, vía iniciativa de Con Málaga.

Una de las claves de la moción izquierdista, defendida por la coportavoz Toni Morillas, partía de la promesa realizada por el equipo de gobierno de rebajar de alguna manera el IBI. Es cierto que el coeficiente está muy cercano al mínimo legal en Málaga capital, pero es lógico apuntar a esta idea, dado que la parte de basura deja de estar incluida. La iniciativa se cimentaba en la idea de evitar esa doble imposición y diseñar una tasa de basura justa y progresiva con grandes bonificaciones sociales. También incorpora la petición de un mayor 'castigo' para las viviendas turísticas. Morillas ha recordado que cuando se suprimió la tasa de basura el IBI subió un 33%.

Debate europeo

La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, ha destacado que se trata de una tasa basada en criterios objetivos, como el valor catastral o los habitantes. «Ustedes han creado una tasa en Europa y castigan a los ciudadanos. La directiva no obliga. Igual que con las Bajas Emisiones. Son tasas ilegales y discriminatorias. Unos municipios la van a aplicar con unos parámetros y otros, de otra manera», ha dicho. A su juicio, los autónomos serán uno de los colectivos más castigados.

Por el PSOE, María del Carmen Sánchez ha anunciado su apoyo a la moción y ha recordado las iniciativas socialistas al respecto. Y ha subrayado las declaraciones del alcalde, que en su día avanzó que se bajaría el IBI por mor de esta nueva tasa de basura.

Carlos Conde, edil de Economía, ha puntualizado que la dirección de la moción debería ir a la Comisión de Sostenibilidad. «Cuando conozcamos los efectos reales de esta prestación, haremos todos los estudios rigurosos para bonificar esta prestación o bajar el IBI. Si estamos aquí hablando de esto es porque existe una Directiva y una Ley de Residuos, de obligado cumplimiento», ha dicho.

Gravamen del IBI

Conde, con estas ideas, ha propuesto enmendar el punto crucial de la moción que decía originalmente: «Instar al equipo de gobierno del PP a aplicar, en el presupuesto para 2026 y con la entrada en vigor de la nueva tasa de basura, una reducción efectiva del tipo de gravamen del IBI, que compense la reintroducción de la tasa de basura eliminada en 2001, evitando así una doble imposición sobre el mismo concepto o bajo la misma justificación». Y ha pedido añadir una enmienda de adición para que el Gobierno se replantee el no repercutir el 100% del coste del servicio por parte del Gobierno por la Ley Estatal.

Morillas ha convenido en que hay vías para trabajar por parte del Ayuntamiento y del Gobierno. Y ha reclamado al edil de Hacienda un compromiso claro con que no va haber una doble imposición. Al mismo tiempo, ha pedido una revisión profunda de las ordenanzas fiscales.

«La nueva tasa de basura es abusiva e infringe los principios de una Directiva Europea. La Ley se transpone de manera abusiva», ha insistido la edil de Vox. «Es un impuesto encubierto, no guarda relación con los recursos generados ni con el coste del servicio. Se basa en el que contamina paga. En sus manos está recurrirla y pelear por su ilegalidad», ha intervenido la concejal de Vox. «Esta medida es para cubrir los costes para el fanatismo climático. La fiesta climática se aumenta con diez puestos de trabajo nuevos para girar los nuevos recibos», ha aseverado.

El papel de los ayuntamientos

La concejala socialista ha cargado contra la intervención de Vox: «No hay por donde coger las intervenciones de la señora Gómez. En el Parlamento Europeo, donde ustedes tienen representación trabajen, que allí trabajan poco. Si la norma fuera ilegal no se estaría aplicando. No sé cómo puede decir esas barbaridades siendo abogada. Queda usted muy mal, piense un poquito antes de hablar».

Carlos Conde también ha cargado por el mismo flanco. «No sé si ustedes quieren que nos declaremos en rebeldía... Los ayuntamientos pintamos poco. Le doy la razón en que es una barbaridad que cada ayuntamiento lo aplique de un modo. Pero estamos obligados a poner en marcha estas medidas. Estamos trabajando la ordenanza fiscal de la mejor manera posible. Pero esta moción tiene un punto de trilerismo político: se nos está pidiendo que bajemos las figuras impositivas cuando el Gobierno nos impone esta tasa. Teníamos tranquilidad fiscal en Málaga y vienen a apabullar ustedes», ha incidido.

El edil ha manifestado que hasta que no se conozcan los ingresos y el equilibrio financiero global con precisión no se podrá calcular o estudiar el contrapeso vía bonificaciones o variaciones fiscales.

La iniciativa en su citado punto clave ha salido adelante por unanimidad. La enmienda de adición, con un voto en contra, el de Vox.