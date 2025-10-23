Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Contenedores de basura en Málaga capital. Migue Fernández

Málaga estudiará rebajas fiscales por la nueva tasa de basura y pide al Gobierno no repercutir todo el coste del servicio

Con Málaga saca adelante su moción y el edil de Hacienda asegura que hasta que no haya un cálculo exacto del impacto de la nueva tasa en las arcas municipales no se podrán determinar las compensaciones

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:01

Comenta

En algún momento de 2026, los hogares malagueños pagarán una nueva tasa, la de basura. Es por imperativo legal, el reflejo nacional de un marco ... normativo europeo. Es un dolor de cabeza para los servicios tributarios públicos porque el precepto es el de repercutir íntegramente los costes de recoger y tratar los residuos. En Málaga capital, primero se estudió ligar el cálculo al consumo de agua. Finalmente, se referenciará al valor catastral y al número de habitantes por vivienda, como adelantó SUR hace unas semanas. Falta por conocer el coste que tendrá para las familias esta nueva tasa, que ahora se difumina (muy por debajo de coste) en el IBI. Y, claro, hay que articular una nueva ordenanza. El asunto ha llegado este jueves a la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Málaga, vía iniciativa de Con Málaga.

