El Ayuntamiento no ha ejecutado aún el plan para facilitar el uso de Gibralfaro como parque. Sur

Málaga encarga un estudio para mejorar y ampliar sus zonas verdes

El Ayuntamiento elige a una empresa que diseñará un plan de incremento de los espacios de jardines y parques y planeará medidas para favorecer su conexión

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:39

Aunque son todavía varias las asignaturas pendientes del Ayuntamiento de Málaga para mejorar las zonas verdes de la capital con la creación de nuevos parques, ... como el proyectado desde hace años en la zona de Teatinos, cuyas obras van a ser contratadas en breve, y el desarrollo de planes como el que aún no se ha iniciado para facilitar el uso del monte Gibralfaro y abrirlo a la ciudad, el área de Sostenibilidad Medioambiental impulsa la redacción de un estudio para ganar en espacios ajardinados.

