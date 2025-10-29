Málaga encarga un estudio para mejorar y ampliar sus zonas verdes

Aunque son todavía varias las asignaturas pendientes del Ayuntamiento de Málaga para mejorar las zonas verdes de la capital con la creación de nuevos parques, ... como el proyectado desde hace años en la zona de Teatinos, cuyas obras van a ser contratadas en breve, y el desarrollo de planes como el que aún no se ha iniciado para facilitar el uso del monte Gibralfaro y abrirlo a la ciudad, el área de Sostenibilidad Medioambiental impulsa la redacción de un estudio para ganar en espacios ajardinados.

Este departamento municipal sacó a concurso este verano la elaboración del 'Plan de Infraestructura Verde y Azul de Málaga', para el que finalmente ha seleccionado a la empresa Mediodes Consultoría Ambiental y Paisajismo, con oficinas en varias capitales, que lo realizará con un presupuesto de 98.010 euros y un plazo de seis meses, ampliables en otros dos más.

El objetivo es planificar una serie de actuaciones que permitan a la ciudad cumplir con los parámetros de zonas verdes y lucha contra el cambio climático que marcan las actuales normativas, posteriores a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística en 2011. En ese sentido, se citaban en el expediente de contratación el Pacto Verde Europeo, la Agenda Urbana Europea y la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.

Estudio del clima

La empresa elegida tendrá que realizar previamente un estudio del clima y su evolución a medio plazo; un análisis de la normativa actual (incluido el Plan Director del Arbolado que prepara el Consistorio); y un diagnóstico de las zonas verdes de que dispone la ciudad, para lo que se analizará su accesibilidad e indicadores como la superficie por habitante, entre otros parámetros.

Una vez realizado ese diagnóstico, se propondrá un conjunto de actuaciones para mejorar las zonas verdes existentes y la creación de nuevas, para lo que se tendrán en cuenta los espacios junto a los cauces fluviales. Además, «se diseñarán actuaciones de menor escala en viario, plazas, acerados y bolsas de aparcamientos, de modo que se favorezcan los corredores verdes, se reduzcan las islas de calor, se promueva la biodiversidad y se mejoren el confort térmico y la calidad del aire a pequeña escala», se especifica en el expediente, en el que también se apunta la posibilidad de implantar jardines verticales en edificios municipales y nuevos huertos urbanos.

De igual modo, el plan tendrá diseñar la conectividad entre zonas verdes, y priorizar su ejecución en aquellos ámbitos de la ciudad que cuenten con una menor superficie de estas. Asimismo, la empresa que se contrate deberá elaborar esquemas de diseño de las actuaciones que se propongan, favoreciendo las zonas de sombra; planificar corredores verdes para enlazar los espacios libres; estudiar la gestión del agua para estas propuestas; su impacto ambiental; y su valoración económica. Por último, el Ayuntamiento pide un plan de participación ciudadana, para que puedan opinar los vecinos, y una campaña de comunicación.