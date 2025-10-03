Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Málaga, elegida como ciudad coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras para el período 2025-2027

La capital malagueña se sitúa al frente de una red compuesta por más de 200 municipios españoles que han reconocido la trayectoria de la ciudad en el ámbito educativo y su programa propuesto para esta candidatura bajo el lema 'Educar para prevenir. Prevenir para educar'

EP

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:34

Málaga ha sido designada como ciudad coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) para el período 2025-2027 tras su elección en la ... asamblea general de la Red que se ha celebrado este viernes en la localidad barcelonesa de Viladecans, actual coordinadora de la RECE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

