Málaga designa a los representantes de los Reyes Magos
El portavoz del PSOE, Daniel Pérez; el hermano mayor del Monte Calvario, Arturo Fernández; y el jugador del Unicaja Kendrick Perry encarnarán a sus Majestades de Oriente
Málaga
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:43
Málaga ya tiene representantes de los Reyes Magos para la cabalgata que recorrerá las calles del Centro de la ciudad el próximo 5 de enero. ... Según han anunciado desde el Ayuntamiento, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, encargará al rey Melchor; el hermano mayor de la Cofradía del Monte Calvario, Arturo Fernández, hará lo propio con Gaspar; y el jugador del Unicaja Kendrick Perry será el encargado de hacer presente a Baltasar.
«Esta designación se ha llevado a cabo según el sistema acordado el año pasado en junta de portavoces, que estableció que el rey Baltasar será encarnado siempre por una persona negra a propuesta del alcalde en base a méritos, trayectoria profesional o acciones destacadas», han aclarado desde el Consistorio.
En cuanto a Melchor y Gaspar, el primero de ellos seguirá siendo encarnado por un representante de los medios de comunicación o de la corporación municipal (irán alternándose cada año) y el segundo sigue siendo designado por la Agrupación de Cofradías. Los trajes de los Reyes Magos serán realizados por el diseñador de alta costura malagueño Jesús Segado.
