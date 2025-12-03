Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Daniel Pérez, Arturo Fernández y Kendrick Perry. Sur

Málaga designa a los representantes de los Reyes Magos

El portavoz del PSOE, Daniel Pérez; el hermano mayor del Monte Calvario, Arturo Fernández; y el jugador del Unicaja Kendrick Perry encarnarán a sus Majestades de Oriente

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:43

Comenta

Málaga ya tiene representantes de los Reyes Magos para la cabalgata que recorrerá las calles del Centro de la ciudad el próximo 5 de enero. ... Según han anunciado desde el Ayuntamiento, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, encargará al rey Melchor; el hermano mayor de la Cofradía del Monte Calvario, Arturo Fernández, hará lo propio con Gaspar; y el jugador del Unicaja Kendrick Perry será el encargado de hacer presente a Baltasar.

