Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del vertedero de Los Ruices. Salvador Salas

Málaga descarta por ahora una gran incineradora para eliminar los residuos que no se pueden reciclar

Así lo expone en una respuesta a la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que preguntó a raíz de la información de SUR sobre los planes de Diputación y Mancomunidad Occidental de crear plantas de valorización

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:20

Comenta

Son asuntos técnicos y la divulgación es importante. Los objetivos que impone Europa sobre reciclaje son exigentes. Se trata de que cada vez un porcentaje ... mayor de residuos tenga una segunda vida. Economía circular pura y dura. La recogida separada con los contenedores de colores es clave. En el gris, lo que se conoce como fracción resto, existe otro concepto a tener en cuenta: el de rechazo. Es ni más ni menos la basura que por más que se quiera no se puede reciclar de ningún modo. Y debe ser enterrada o incinerada. El objetivo en 2035 para España es que este rechazo sólo suponga el 10%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  4. 4 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  7. 7 Juzgan (por segunda vez) a los dos acusados del atropello mortal a un joven tras una pelea en Benalmádena
  8. 8 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  9. 9 ChatZBE: pregunta a nuestra IA por la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  10. 10

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga descarta por ahora una gran incineradora para eliminar los residuos que no se pueden reciclar

Málaga descarta por ahora una gran incineradora para eliminar los residuos que no se pueden reciclar