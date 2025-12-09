Málaga compite con otras ocho ciudades para ser sede de la Autoridad Aduanera Europea

Málaga se medirá este miércoles en Bruselas con otras ocho ciudades en la competición para ser sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea. ... El alcalde, Francisco de la Torre, participará en la presentación de la candidatura malagueña, junto a representantes de la Junta de Andalucía y del Gobierno central. Las otras ciudades candidatas son Lieja (Bélgica), Lille (Francia), Zagreb (Croacia), Roma (Italia), La Haya (Países Bajos), Varsovia (Polonia), Oporto (Portugal) y Bucarest (Rumanía).

La creación de la Autoridad Aduanera Europea está recogida en la propuesta de Nuevo Código Aduanero de la Unión. Este organismo, que iniciará su actividad en 2026, forma parte de la normativa central del paquete de reforma aduanera presentado por la Comisión Europea el 17 de mayo de 2023. La creación de la EUCA, por sus siglas en inglés, está vinculada a uno de los elementos nucleares de esa reforma aduanera. Se trata de la creación de un 'Customs Data Hub', un sistema electrónico único para las gestiones aduaneras en la UE. La Autoridad Aduanera Europea, en la que trabajarán unas 250 personas, será la responsable de la creación, mantenimiento y gestión de ese sistema especializado.

En la candidatura malagueña, se ofertan cuatro posibles localizaciones para esta oficina, de las que tres son proyectos privados de oficinas que se encuentran actualmente en obras. Dos de ellos son los que promueve el grupo Insur junto a Tabacalera y al norte de las torres de Martiricos. En el primer caso, está prevista la finalización de las obras en enero de 2026, y en el segundo, para el cuarto trimestre del año que viene. Asimismo, se propone el edificio de oficinas que Merlin Properties, en alianza con la familia Nieto, ha empezado a construir en el paseo de Antonio Machado. En ese caso, las obras no terminarán hasta el cuarto trimestre del año 2027.

Doce millones de euros para el alquiler

La Junta y el Ayuntamiento ofrecen cubrir durante seis años los gastos de alquiler, adaptación y mantenimiento de estos edificios con un importe de 12 millones de euros, a razón de dos millones por año. Asimismo, el Consistorio se abre a colaborar en la negociación de la compra de la totalidad de alguno de esos tres edificios de oficinas si, por razones de seguridad, la Unión Europea no quiere compartir espacios con otros usuarios de esos inmuebles.

La cuarta opción que se ofrece es la construcción de un edificio levantado 'ad hoc' para la sede de la Autoridad Aduanera Europea en un suelo de 2.680 metros cuadrados que existe en la calle Pacífico, junto a la calle Cañada del Tesoro. En este enclave, la Unión Europea podría realizar un edificio de planta baja más seis, con una superficie de 8.819 metros cuadrados construidos. Se trata del suelo que el Ayuntamiento reservó inicialmente para una nueva sede de la Tesorería de la Seguridad Social que finalmente fue descartada por el Gobierno central. Hace tres años, el Consistorio recuperó este espacio, comprándolo a la administración estatal por 8.163.775 euros (anteriormente se lo había vendido por 8.775.020 euros).

Además del alcalde de Málaga, en la presentación de la candidatura intervendrán el embajador representante permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso; el promotor de la candidatura, el ex comisario de Economía y ex vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia; el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Entre los apoyos que ha recabado el proyecto malagueño se encuentran el ex ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, y el presidente de Telefónica, Borja Ochoa.