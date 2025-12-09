Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El edificio de oficinas que Insur construye en Martiricos es una de las opciones. Sur

Málaga compite con otras ocho ciudades para ser sede de la Autoridad Aduanera Europea

El alcalde viaja a Bruselas para presentar este miércoles una propuesta que ofrece cuatro posibles ubicaciones en la ciudad

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:08

Comenta

Málaga se medirá este miércoles en Bruselas con otras ocho ciudades en la competición para ser sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea. ... El alcalde, Francisco de la Torre, participará en la presentación de la candidatura malagueña, junto a representantes de la Junta de Andalucía y del Gobierno central. Las otras ciudades candidatas son Lieja (Bélgica), Lille (Francia), Zagreb (Croacia), Roma (Italia), La Haya (Países Bajos), Varsovia (Polonia), Oporto (Portugal) y Bucarest (Rumanía).

