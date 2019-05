Málaga Ahora cierra la campaña con una defensa de los servicios públicos Galindo apeló a las emociones como última llamada al voto. / MIGUEL FERNÁNDEZ «Es nuestro momento, el domingo las urnas se tienen que llenar de alegría», señaló la candidata, Rosa Galindo, en su último discurso antes del 26M IVÁN GELIBTER Sábado, 25 mayo 2019, 00:00

La coalición de izquierdas de Málaga Ahora cerró ayer la campaña electoral con un claro mensajes a favor de los servicios públicos; un eje central durante estas dos semanas sobre el que han pivotado la mayor parte de sus propuestas.

Uno de los puntos que destacaron fue precisamente el conflicto con los bomberos. «De la Torre ha sido incapaz de sentarse a negociar con la plantilla, que solo pide medidas por nuestra seguridad», apuntó la candidata de Málaga Ahora, Rosa Galindo, que insistió en que resulta «evidente» la falta de compromiso del alcalde con los bomberos. «Y ahora también con la policía local, en la que aún faltan 200 agentes para cubrir la ratio mínima. Esto es solo una prueba del abandono de los servicios esenciales», criticó.

De esta manera, la actual portavoz de Málaga Ahora y número dos en la lista electoral, Ysabel Torralbo, aprovechó el último día de campaña para dividir en cuatro grandes grupos la situación de los servicios básicos municipales: «Por un lado, aquellos completamente públicos que sufren abandono, como los bomberos, mientras que tenemos otros parcialmente privatizados, como Limasa, cuyos resultados ya conocemos; o Smassa, la empresa municipal de parkings, que debería ser fundamental para una nueva movilidad y en la que de nuevo hay costes para la parte pública y beneficios para la privada», enumeró.

Igualmente, Torralbo dijo ver las condiciones «precarias» de las plantillas externalizadas en el área de servicios sociales a través de empresas como Más Cerca. La actual portavoz incluyó el grupo de aquellos servicios «completamente externalizados o privatizados» –entre los que destacó la gestión de CAC– de carácter municipal. «Como es sabido, su antiguo director, Fernando Francés, hoy alto cargo de la Junta, se encuentra imputado después de que Málaga Ahora demostrara los numerosos desmanes e irregularidades en su gestión», incidió Torralbo, que criticó cómo a su juicio el área de Parques y Jardines se ha entregado a empresas a través de pliegos a medidas. «Y si no es por Málaga Ahora, que lo denunció a tiempo, se hubiera producido un ERE», afirmó.

Por eso, para Galindo, ha llegado «el momento» de revertir esta situación «y dejar de pagar favores a empresas amigas entregándoles la gestión de servicios esenciales, por lo que Málaga Ahora los devolverá a la gestión municipal», avanzó.

En su discurso final de cierre de campaña, Galindo fue tajante: «Málaga tiene que protagonizar el cambio de gobierno. No nos hemos escondido en toda la legislatura y no lo hacemos ahora. Damos la cara, siempre ha sido así, pesara a quien pesara. Y lo hemos dicho bien alto: entendemos nuestro compromiso, el momento que vivimos, y no vamos a ser un obstáculo para un cambio de gobierno. Hemos ofrecido diez llaves para abrir esa puerta, pero otros juegan al engaño y no dicen si votarles es votar a un pacto de izquierdas o de derechas», argumentó la candidata, insistiendo en que la ciudadanía tiene hasta el domingo para que el nombre de Málaga Ahora corra como la pólvora. «Es nuestro momento. El domingo las urnas tienen que estar llenas de alegría», sentenció.