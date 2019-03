Málaga, en el centro del debate

La ampliación del centro histórico, entre las principales demandas de los expertos

Los invitados al programa de anoche de 'La Alameda' coincidieron en la necesidad de ampliar el centro histórico. Así lo defendió el presidente de Mahos, Javier Frutos, para quien el Ayuntamiento debe abordar la ampliación del PEPRI, algo en lo que coincidió también el arquitecto Carlos Hernández Pezzi. El periodista de SUR Ignacio Lillo manifestó en este sentido que el «centro se tiene que extender a Lagunillas, La Alameda, Trinidad y El Perchel. «Hay que dejar de mirar al centro de la calle Larios», dijo.

En este sentido, el subdirector de este periódico, Javier Recio, señaló que el exceso de ruido no nos debe despistar. Frutos declaró sobre las terrazas en el centro que los malagueños «somos muy detractores con Málaga». Según señaló, al colectivo al que representa le molestan las críticas que aseguran que no hay espacio para transitar en el centro debido a las terrazas, porque sólo son un grupo de vecinos los están en contra, mientras que hay otros muchos que «están encantados. No se puede demonizar a las terrazas», afirmó. «Nuestro modelo pasa por ampliar el centro», insistió Frutos, al considerar que ello permitirá una descongestión.

Sobre la proliferación de patinetes –se estima que hay ya unos 1.400 en la ciudad–, Frutos dijo que está de acuerdo con que hay que regular el estacionamiento, aunque dijo que es un transporte sostenible. En este sentido, Lillo manifestó que de lo que se trata es de quitar espacio al coche, no al peatón. Recordó que el patinete es un medio de transporte urbano que no contamina y además no ocupa espacio. Asimismo, lamentó que el Ayuntamiento siga considerando clave el coche para la movilidad. Barreales se refirió al patinete como un transporte ideal para Málaga y reclamó una mayor apuesta por el transporte público y los transportes alternativos.