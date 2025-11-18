Málaga amplía las rebajas de la plusvalía por herencia y apurará el cobro de la nueva tasa de basura

La Junta de Gobierno Local de este martes ha servido para dar el primer visto bueno a las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Málaga para ... el año que viene. Es un año especial porque tendrá que entrar en vigor la nueva tasa de basura, por imperativo legal. En este sentido, el edil de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha avanzado un nuevo paso en la plusvalía (IVTNU) por herencia. En 2026, la reducción alcanzará un 37,5% la bonificación para no convivientes con el fallecido. En el caso de los convivientes, se mantiene, según el caso, hasta el 95%. Es por lo tanto una subida adicional del 12,5% en las bonificaciones con respecto a este ejercicio.

Conde ha hablado de congelación del IBI, IAE, ICIO e IVTM y lo ha contrapuesto a la escalada de precios general. «Mantener congelados estos impuestos equivale a decir que estamos reduciendo la presión fiscal», ha apostillado.

Presión fiscal

«Con este marchamo de progresiva reducción fiscal se convierte en una de las ciudades con la fiscalidad por habitante más baja de España», ha abundado, al tiempo que ha dicho que es la menos gravosa de entre las cinco más grandes de España. El IBI por habitante es de 226 euros al año, una presión menor que el de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Sobre la plusvalía, ha recordado el marco regulatorio estatal que introdujo coeficientes que han supuesto una merma de 20 millones de euros en los últimos años en las arcas municipales por año. Ya van 100 millones de euros, según ha dicho el edil, que ha reclamado compensaciones por parte del Gobierno de España. Serán 5.000 malagueños los previsiblemente beneficiados por las medidas en materia de herencias.

En cuanto a los precios públicos, no se modifica lo previsto para EMT, grúa municipal, Emasa o Parcemasa, bien es cierto que estas dos últimas ya habían incorporado subidas (a cinco años en el primer caso y hasta el 42% en total).

Sobre la tasa de basura, Conde ha avanzado que en breve plazo se va a iniciar la publicación del texto de avance de la ordenanza. Ha pedido calma y ha recordado que por procedimiento es una ordenanza que se va a dilatar. Y ha explicado que se ha intentado limar jurídicamente para evitar una alta litigiosidad. En este sentido, ha lamentado la imprecisión de la ley estatal.

En cuanto a las bonificaciones en el IBI, que ahora incluye la tasa de basura, se ha comprometido a estudiarlas cuando se conozcan los cálculos exactos de la nueva tasa de basura. Y ha recordado una moción recientemente aprobada en este sentido. La traía Con Málaga y también pedía una modificación de la ley estatal para no tener que repercutir a los ciudadanos el coste total del servicio. «Es una exigencia excesiva del Gobierno y no dialogada con los ayuntamientos», ha precisado.

Economatos

La portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, ha incidido también en la bajada de la presión fiscal, justo antes de dar paso al concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos, que ha avanzado una nueva convocatoria de subvenciones para la red de economatos municipales.

Es la décima edición de este programa, que, en 2026, alcanza 2,4 millones de euros. El Ayuntamiento asume el 75% del coste de los productos básicos de higiene o alimentación y el usuario con necesidades, el otro 25%. En la práctica, el sistema de compra es como en un supermercado normal, con el matiz del precio final. Este año como novedad, las entidades pueden destinar hasta un 15% de su parte pueden destinarlo a frigoríficos, estanterías, etc.

Es una subvención por adelantado. El 90% se recibe por adjudicación directa. El resto va a cargo del presupuesto de 2027, con lo que las entidades pueden empezar a trabajar desde el primer momento.

Cantos ha dicho que este año se ha atendido a 2.600 personas a través de 13 entidades.