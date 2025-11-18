Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Elisa Pérez de Siles, Carlos Conde y Francisco Cantos, este martes en el Mucac Coracha.
Espera beneficiar a 5.000 familias

Málaga amplía las rebajas de la plusvalía por herencia y apurará el cobro de la nueva tasa de basura

Las ordenanzas fiscales para 2026 mantienen la congelación del IBI, ICIO o IVTM pero incorporan la subida anual prevista a cinco años para el agua

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:21

La Junta de Gobierno Local de este martes ha servido para dar el primer visto bueno a las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Málaga para ... el año que viene. Es un año especial porque tendrá que entrar en vigor la nueva tasa de basura, por imperativo legal. En este sentido, el edil de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha avanzado un nuevo paso en la plusvalía (IVTNU) por herencia. En 2026, la reducción alcanzará un 37,5% la bonificación para no convivientes con el fallecido. En el caso de los convivientes, se mantiene, según el caso, hasta el 95%. Es por lo tanto una subida adicional del 12,5% en las bonificaciones con respecto a este ejercicio.

