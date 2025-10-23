Málaga activa la nueva hornada de fondos europeos: este es el proyecto para Capuchinos

El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha uno de los primeros proyectos de la nueva hornada de fondos europeos que tiene para gastar hasta el ... 31 de diciembre del año 2029. Se trata de los denominados Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (EDIL), a los que el Consistorio presentó actuaciones para la zona norte del Centro, y las barriadas de Las Flores y Cruz del Humilladero por un importe de 20 millones de euros que, en un 85%, serían financiadas con dinero de Bruselas.

Finalmente, la UE únicamente ha concedido 11,9 millones de euros, pero el equipo de gobierno municipal ha apostado por mantener el paquete inicial de proyectos, valorado en total en unos 30 millones de euros (de los que el Consistorio aportaría 10 millones), con la confianza de que podrá obtener más dinero de Europa por «sobreejecución» de actuaciones.

Una de las primeras que ha puesto en marcha es la reforma del antiguo colegio público Louis Pasteur, ubicado en el número 29 de la Alameda de Capuchinos, para convertirlo en un centro de formación permanente para adultos. La actuación, diseñada por la Oficina de Rehabilitación Urbana, ha sido licitada este jueves por el Instituto Municipal de la Vivienda con un presupuesto de 1,4 millones de euros y proyecto de Iñaki Pérez de la Fuente. El plazo de ejecución es de 14 meses una vez que se firme el contrato con la empresa constructora.

El edificio fue construido en el año 1975, y cuenta con planta baja más cuatro desde la calle Miguel de Unamuno. En la fachada hacia la Alameda de Capuchinos son tres plantas sobre rasante, baja más dos. La actuación prevé renovar la fachada para darle un carácter más moderno, modificar sus accesos, ampliar los vestíbulos de cada planta y dotarlo de un ascensor.

Usos

En la planta baja estará la recepción, el vestíbulo principal y un salón de actos, así como el despacho de dirección. En la primera planta está prevista la sala de profesores, y tres aulas, una de ellas dedicada a cerámica. Y en la planta segunda se habilitarán el aula de informática, otra para baile y yoga, con taquillas, y un estudio de grabación.

Por otro lado, en la primera planta bajo la rasante de la Alameda de Capuchinos irán otras tres aulas y el cuarto de instalaciones, y en la segunda bajo rasante, con acceso desde la calle Miguel de Unamuno, salas de estudio, un patio y cabinas para videollamadas. En total, el edificio suma 1.874 metros cuadrados construidos.