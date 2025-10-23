Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antiguo colegio Louis Pasteur, ubicado en la Alameda de Capuchinos. Sur

Málaga activa la nueva hornada de fondos europeos: este es el proyecto para Capuchinos

El Ayuntamiento saca a concurso las obras de reforma de un antiguo colegio desocupado para convertirlo en un centro de formación para adultos

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:57

El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha uno de los primeros proyectos de la nueva hornada de fondos europeos que tiene para gastar hasta el ... 31 de diciembre del año 2029. Se trata de los denominados Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (EDIL), a los que el Consistorio presentó actuaciones para la zona norte del Centro, y las barriadas de Las Flores y Cruz del Humilladero por un importe de 20 millones de euros que, en un 85%, serían financiadas con dinero de Bruselas.

