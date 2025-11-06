Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la muestra ubicada en el Centro Comercial Rosaleda. SUR

Málaga acoge la campaña de San Juan de Dios de sensibilización en salud mental 'Preguntar cura'

El 70 % de los trastornos mentales se inician en la etapa infantojuvenil, según la Estrategia de salud mental del sistema nacional de salud 2022-2026, por lo que la atención temprana puede influir poderosamente en el bienestar presente y futuro de la persona

SUR

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:25

Comenta

El Centro Comercial Rosaleda acoge, entre el 3 y el 7 de noviembre, la exposición de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios «Preguntar ... Cura», una campaña de sensibilización destinada principalmente a la población joven, aunque también pretende concienciar al resto de la sociedad. Se trata de un espacio que invita a la reflexión y que pretende dotar de herramientas a jóvenes y familias para mejorar el bienestar emocional.

