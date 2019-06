El magistrado se reincorpora y el juicio contra al entrenador acusado de abusos a menores se retomará este mes El entrenador durante una de las sesiones del juicio. / Ñito Salas Se han señalado varias vistas que está previsto que comiencen a celebrarse a partir del 24 de junio, aunque la defensa del procesado ha solicitado la nulidad de todo lo actuado hasta el momento ALVARO FRÍAS Jueves, 13 junio 2019, 19:09

No habrá que esperar hasta septiembre para saber si sigue o no el juicio contra el entrenador de fútbol base, en el que se enfrenta a una petición de más de cien años de prisión acusado de abusar y acosar a veinticinco menores. Todo estaba pendiente de un hilo, ya que un magistrado había caído enfermo y no se sabía si, finalmente, todo quedaría anulado y habría que volver a celebrar otra vista oral con un tribunal diferente. Según ha podido saber este periódico, el juez se ha reincorporado ya a su puesto de trabajo y las sesiones se retomarán este mes.

J. C. C. F., un histórico entrenador del fútbol malagueño, fue detenido en 2016 acusado de estos hechos, momento en el que ingresó en prisión provisional a la espera de la celebración del juicio. Las sesiones comenzaron el pasado mes de enero, pero, tras celebrarse varias de ellas, quedaron suspendidas desde febrero al sufrir una afección en la vista uno de los jueces que conforman el tribunal de la Sección Tercera que juzga estos hechos.

Se presuponía que iba a ser una baja de larga duración y se marcó como fecha límite el mes de septiembre, cuando había señaladas varias vistas de este juicio, para determinar si el juicio seguía adelante o se suspendía y se iniciaba de nuevo con otro tribunal. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) explicaron que el artículo 749 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la declaración de nulidad de lo actuado en un juicio si existe la posibilidad de que se dilate en el tiempo una suspensión, dejando sin efecto lo actuado para iniciar otro juicio con otros miembros del tribunal.

Sin embargo, esto no ocurrirá. Las fuentes consultadas por este periódico han informado de que el magistrado se acaba de incorporar a su puesto de trabajo y que ya se han señalado varias sesiones para la celebración de este juicio, que está previsto que se retome el día 24 de junio con la declaración de varias víctimas.

Las fuentes han indicado que las sesiones se han señalado para los días 24, 25 y 26 de este mes, así como para el 2, el 8 y el 9 de julio. junio. Aun así, antes de que se retome la causa, la sala tendrá que resolver sobre la petición que ha realizado el letrado Agustín Martínez, conocido por llevar a los acusados de 'La manada' y que se hace cargo de la defensa del procesado, para que se anule el juicio, alegando, entre otros aspectos, que lleva paralizado desde el pasado mes de febrero. Por su parte, la Fiscalía se ha opuesto a esta medida.

Por su parte, el procesado sigue en prisión preventiva, después de que su abogado la hubiera solicitado ante los retrasos que se estaban produciendo en el juicio. A través de un auto emitido hace solo diez días, los magistrados acordaron «no dejar sin efecto» las sesiones celebradas del juicio, así como «mantener la situación de prisión provisional del procesado».