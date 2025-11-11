Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del complejo deportivo previsto en la calle Pedro Garfias. Sur

Comienzan las obras para resucitar un centro deportivo en Puerto de la Torre: este es el proyecto

Urbanismo autoriza la actuación del grupo Vals Sport para reconstruir y explotar el complejo de Los Limoneros

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:54

Tras años de abandono, han comenzado las obras para que pueda resucitar el complejo deportivo de Los Limoneros, ubicado en la calle Pedro Garfias, en ... Puerto de la Torre. Cerrado por orden municipal desde marzo de 2021, por el mal estado de las instalaciones que abrieron en 1989, el Ayuntamiento demolió el anterior centro en 2022 y sacó de nuevo a concurso la explotación de este espacio deportivo, que fue adjudicado al grupo Vals Sport, que gestiona una decena de centros similares repartidos por toda Málaga.

