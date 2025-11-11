Comienzan las obras para resucitar un centro deportivo en Puerto de la Torre: este es el proyecto

Tras años de abandono, han comenzado las obras para que pueda resucitar el complejo deportivo de Los Limoneros, ubicado en la calle Pedro Garfias, en ... Puerto de la Torre. Cerrado por orden municipal desde marzo de 2021, por el mal estado de las instalaciones que abrieron en 1989, el Ayuntamiento demolió el anterior centro en 2022 y sacó de nuevo a concurso la explotación de este espacio deportivo, que fue adjudicado al grupo Vals Sport, que gestiona una decena de centros similares repartidos por toda Málaga.

Dos años después, la Gerencia Municipal de Urbanismo concedió el pasado mes de octubre la licencia de obras para la construcción de un nuevo equipamiento deportivo en este lugar, dotado con gimnasio, pistas deportivas y aparcamientos en superficie. Los trabajos ya han comenzado con las labores de cimentación del edificio principal.

Vals Sport anuncia en su página web que su futuro Centro Deportivo Vals Sport Limoneros dispondrá de un edificio para gimnasio, 11 pistas de pádel, cuatro pistas de pickleball, una de tenis, una pista polideportiva, zonas de entrenamiento funcional, una sala de actividades, otra de spinning, piscina exterior, tienda deportiva y cafetería. Se estima que estas instalaciones registren unas 20.000 visitas al mes.

Según anuncia la empresa, la apertura de este centro, en una parcela de 9.324 metros cuadrados de superficie, se espera para el segundo trimestre del año que viene. La intención es poder inaugurarlo para el 1 de abril o el 1 de mayo. Por la cesión de este suelo, Vals Sport abona al Consistorio un canon total de 1.718.249,98 euros, cantidad que corresponde al resultado de la suma de diferentes anualidades de 30.000 euros, más sus respectivas actualizaciones, durante un periodo de concesión de 20 años.

Recreación de la piscina exterior del complejo deportivo Vals Sport Limoneros. Sur

Este proyecto, que supone una inversión de más de 2,5 millones de euros, viene a poner fin al abandono que ha experimentado este espacio deportivo de Puerto de la Torre en los últimos años. La decisión de cerrar el recinto fue tomada por Urbanismo a raíz de un informe emitido por el Área de Deportes en el que se advertía de la existencia de numerosas anomalías en el mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones, además de constatar que no se cumplían las mínimas condiciones necesarias para el uso público tanto desde el punto de vista funcional como sanitario.

De hecho, tanto la piscina cubierta como el gimnasio llevaban tiempo cerrados al público, por lo que en el momento de la orden de clausura únicamente estaban en funcionamiento el bar y las pistas de pádel, aunque con escaso mantenimiento. Finalmente, el Consistorio optó por rescindir el contrato con la anterior concesionaria, derribar las instalaciones y partir desde cero para adjudicar la cesión de este espacio deportivo por concurso a una nueva empresa.