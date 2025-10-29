Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los operarios que realizan el tratamiento de desratización saleb del Ayuntamiento de Málaga este martes. P. R. Q.
La Casona del Parque

La lucha contra las ratas dentro del Ayuntamiento de Málaga

Desde hace dos semanas la empresa Lokímica realiza un tratamiento de trampas adhesivas y rodenticidas en el área de Gestión contable de la Casona. Los socialistas piden en el pleno este jueves un plan de choque contra los roedores

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:22

Desde el lunes había unos movimientos raros en el Ayuntamiento de Málaga, unos extraños correveidiles y cuchicheos jocosos a la hora en la que los ... funcionarios salen a desayunar. Risas, caras de asombro y estupefacción. Este martes se confirmaba cuando los que van a luchar contra los roedores hacían aparición con una pequeña carretilla, donde llevaban los productos contra las ratas, que se han acantonado en la Casona. Decimos acantonar porque los animalitos llevan ahí desde hace dos semanas en un área muy sesuda, pero donde se ve que han encontrado cobijo. Se trata de Gestión contable, cercana al despacho del concejal de Economía, Carlos Conde, y al lado de la oficina del interventor general, Fermín Vallecillo.

