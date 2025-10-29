La lucha contra las ratas dentro del Ayuntamiento de Málaga

Desde el lunes había unos movimientos raros en el Ayuntamiento de Málaga, unos extraños correveidiles y cuchicheos jocosos a la hora en la que los ... funcionarios salen a desayunar. Risas, caras de asombro y estupefacción. Este martes se confirmaba cuando los que van a luchar contra los roedores hacían aparición con una pequeña carretilla, donde llevaban los productos contra las ratas, que se han acantonado en la Casona. Decimos acantonar porque los animalitos llevan ahí desde hace dos semanas en un área muy sesuda, pero donde se ve que han encontrado cobijo. Se trata de Gestión contable, cercana al despacho del concejal de Economía, Carlos Conde, y al lado de la oficina del interventor general, Fermín Vallecillo.

Es decir, que las ratas, listas, han ido a una de las áreas más potentes del Ayuntamiento. Desde hace dos semanas, la empresa de control de plagas Lokímica está realizando tratamientos en esta área del Ayuntamiento, que está en la primera planta, donde también se encuentra el salón de plenos, aunque éste domina el ala este, y Gestión contable, se ubica en el ala oeste.

Los tratamientos, según ha podido saber este periódico, son trampas adhesivas así como rodenticidas, y portacebos. El lunes encontraron una rata en una trampa de pegamento en la terraza, justo debajo de los aparatos de aire-acondicionado, pero realmente todavía no saben cómo han entrado los roedores, aunque estos pueden hacerlo perfectamente subiendo por la fachada.

El área de Gestión contable, las oficinas de la primera planta de la Casona donde están las ratas. P. R. Q.

La empresa tiene previsto volver pronto a hacer una inspección y seguir el tratamiento porque sigue habiendo excrementos de rata en el área, y algún empleado público las ha escuchado haciendo ruidos, y cuentan que un tercero las habría visto. Las bromas iban y venían del tipo: «Estamos en que hay que ponerles de comer porque ya son funcionarias», que decía una empleada veterana, explicando que no es la primera vez que vienen estos servicios de desratización. Otra explicaba: «Es que estamos en el campo. Ya sabes, hay animalitos». Bueno, campo, campo no es, más bien el centro de la ciudad, pero después de la visita de la piara de jabalíes, bueno más bien cerdolíes, según la última intervención de la concejala de Medio Ambiente, Penélope Gómez, ya se puede esperar cualquier cosa.

Como explica la empresa Lokímica en su página web, «la presencia de roedores en el interior y alrededor de viviendas puede ocasionar importantes situaciones de estrés en sus residentes, pudiendo ocasionar un impacto en la salud mental de los ciudadanos de zonas afectadas» al tiempo que subrayan que «las mordeduras pueden ocasionar importantes fiebres e infecciones secundarias, que suelen requerir atención sanitaria». Vamos, lo que viene siendo una alegría.

Ampliar Dani Pérez, y concejales socialistas junto a vecinos, en la presentación de la moción para pedir un plan de choque contra las ratas, este lunes en el Parque de María Luisa, en la carretera de Cádiz.

Llamaba la atención porque justo el lunes, y sin saber de este episodio de roedores en la Casona, el portavoz socialista, Dani Pérez, presentaba una moción para poner en marcha un plan de choque contra los roedores en Málaga, que se debatirá en el pleno este jueves. Pérez criticaba la mala gestión del contrato de control de plagas porque «durante meses la empresa no prestó el servicio, lo que ha llevado a que las ratas se reproduzcan sin control» y le echó las culpas a «la inacción de Paco de la Torre».