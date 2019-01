Luces encendidas y basura sin recoger en el Limonar En calles como el paseo de Miramar las luces permanecieron encendidas toda la mañana del martes. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Jueves, 17 enero 2019, 08:35

Con luces encendidas toda la mañana y basuras sin recoger es como amaneció el martes el barrio del Limonar, según advierte un ciudadano, Francisco Molina, quien cuestiona las líneas telefónicas de contacto con el Ayuntamiento y Limasa. «El martes, a las 9.30 de la mañana, todo el alumbrado de la zona de El Limonar se encontraba encendido y todavía no se había recogido la basura en ninguna de las calles de dicha zona», escribe. «Intenté ponerme en contacto con el Ayuntamiento y con ciertas dificultades finalmente lo conseguí: el primer número que conseguí a través de Internet fue el 11827 y para mi sorpresa la operadora no hablaba correctamente nuestro idioma y me advertía que esa llamada tendría un coste de 2 € minuto e inmediatamente corté; creo que nuestro Ayuntamiento debería de tener algún control para que los números de contacto que aparecieran fuesen los correctos. Un conocido me proporcionó el número correcto y llamé para informar de que todo el alumbrado estaba encendido, me preguntaron por las calles, dije que todas y me hicieron concretar nombres y di el nombre de cinco de ellas, después me pidieron mi nombre, mi DNI, y mi teléfono y, al preguntar que para qué lo necesitaban, me respondieron que lo pedía el ordenador y que si no los proporcionaba no podrían dar el aviso correspondiente; di la información solicitada (10.00 de la mañana) y finalmente a las 14.00 horas resolvieron la incidencia, o sea, a las cuatro horas de comunicarla». Añade que «quise comunicar lo de la basura y me dijeron que para eso tenía que llamar a Limasa a un número que me proporcionaron; llamé, me derivaron a otro número al que también llamé, informé del asunto y también me solicitaron mis datos personales para poder comunicar al servicio correspondiente la incidencia (se ve que es la política municipal para evitar hacer desistir a los ciudadanos de estas «molestas» llamadas); a lo largo de la mañana, desconozco la hora, la basura fue retirada».

«Creo que tendrían que facilitar la comunicación sin pedir todos los datos de los ciudadanos que avisen de alguna incidencia, así como resolverlas en el menor plazo posible», concluye.

El partido Libres, a través de María de la Torre, ha denunciado el mal estado del acerado del entorno del hospital Clínico. «En nuestro partido, Libres, deseamos que Málaga se convierta en una ciudad accesible, una prestación que por desgracia hoy no se cumple ni, por ejemplo, se brinda a los ciudadanos que desde el distrito de Campanillas acuden en autobús urbano al hospital Clínico, para lo cual es necesario apearse en la parada de la línea 25 de la EMT ubicada en la avenida de Blas Infante y recorrer a pie por la calle Jiménez Fraud el trayecto restante hasta llegar al centro hospitalario».

Pavimento hundido.

Hospital Clínico: desperfectos en las aceras

Agrega que «el deterioro del acerado es alarmante. Baldosas levantadas, partidas o ausentes, lo que unido a continuos y recurrentes desniveles del piso, formados por un conglomerado de grietas, hondonadas y sobreelevaciones, suponen un importante riesgo para los viandantes, pero sobre todo para niños y personas de edad avanzada con capacidad reducida de movilidad porque usen silla de ruedas para sus desplazamientos», por lo que denuncia esta situación.