Cosas de la ciudad 'Lucas' se muda del río Guadalmedina al Parque del Oeste 05:42 El cisne 'Lucas' en el estanque del Parque del Oeste. Vídeo elaborado por los vecinos sobre el animal. / Vídeo: Antonio y Manuel Mancera El animal, al que cortarán las plumas de las alas para que no vuele, tiene nuevo hogar JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Domingo, 12 mayo 2019, 15:37

No son pocos los niños y los vecinos del Soho que se preguntan dónde está 'Lucas', el cisne que ha estado frecuentando la desembocadura del río Guadalmedina y distintos lugares de la ciudad desde hace varios meses. Un misterio que Antonio Mancera, un vecino del Soho, ha conseguido desvelar estos días. «Después de Semana Santa 'Lucas' desapareció del río. Entonces fui al Parque del Oeste por si estuviera y allí estaba», dice. «Ya he ido varias veces y no tengo duda: el animal me reconoce», relata emocionado. Y es que este vecino le cogió mucho cariño al cisne desde el primer momento en que apareció por el Guadalmedina, donde le ha estado dando de comer de su mano, le puso nombre y hasta un vídeo. «Me gustan muchos los animales y este es precioso. En el Parque del Oeste estará bien, hay más cisnes y parece que se ha echado novia», comenta satisfecho por encontrarle aunque también algo triste por no tenerlo cerca. El cisne, cuya procedencia se desconoce, ha estado deambulando solo desde hace meses por distintos lugares de la ciudad hasta que se asentó en la desembocadura del río Guadalmedina. Algunos ciudadanos pidieron al Ayuntamiento que lo llevaran a un lugar donde estuviera atendido. Su aparición en el Parque del Oeste se ha producido sin que fuera trasladado por ningún operario municipal, como era intención del Ayuntamiento, después de que desde el Área de Sostenibilidad Ambiental se ordenara su captura, aconsejada por expertos en seguridad aérea, que en una reciente reunión determinaron que un ave de su tamaño volando por los alrededores del aeropuerto –también fue visto por el canal de pluviales de la margen izquierda del Guadalhorce– podría ser un «riesgo inasumible para la navegación aérea». Tras confirmar que tienen un «cisne de más» en el recinto, ahora los veterinarios municipales del Parque del Oeste cuidarán a 'Lucas', al que le cortarán las plumas de las alas para que no vuele, como el resto de cisnes del parque. Con ellos compartirá espacio y allí recibirá la visita de muchos de los amigos que como Antonio hizo estando en el Soho.

Mancera dándole de comer al cisne cuando estaba en el río. Se le cortarán las plumas de las alas para que no vuele. Carece de arcén e iluminación.

Carretera de los Montes: un trayecto peligroso para el peatón

El peligro que conlleva para los peatones un tramo de 200 metros del Camino de Colmenar, en la carretera de los Montes, entre la entrada a la Urbanización Pinares de Olletas y el acceso a Monte Dorado y que es utilizado a diario por vecinos de aquella zona es un asunto sobre el que llama la atención un lector. «Este tramo no tiene acera, ni tiene alumbrado ni siquiera tiene arcén», dice Salvador Fernández, quien señala que «es frecuente ver a peatones andando por la carretera, ya que no hay otra forma de conectar estas dos zonas. Incluso hay niños que van al Colegio de la Reina o al Colegio Cardenal Herrera Oria por esta carretera». Añade que «además es un tramo de poca visibilidad porque hay una curva y encima no hay ni una farola. Es inadmisible esta situación con el peligro que representa. Cualquier día habrá que lamentar una desgracia», advierte.