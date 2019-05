Localizan en Las Flores un coche patrulla de la Guardia Civil que desapareció en pleno alijo en la Axarquía Luis Doña El vehículo ha sido hallado por una unidad de la Policía Nacional en la zona de Fuente Olletas JUAN CANO y ALVARO FRÍAS Málaga Martes, 7 mayo 2019, 14:33

Aviso: alijo de hachís. La escena que se produce a continuación es de sobra conocida por la Guardia Civil, que desarrolla estos operativos prácticamente cada noche en distintos puntos del litoral de la provincia. También por los narcos, que están acostumbrados a que, a veces, toca perder. Los agentes irrumpen con sus coches a toda velocidad en la playa, se bajan de los patrullas a la carrera y cercan a los porteadores, que huyen en estampida. Los guardias salen tras ellos, en todas las direcciones, y consiguen interceptar a todos. O a la mayoría.

La secuencia descrita es de anoche mismo en una playa de la Axarquía. Los agentes lograron detener a una decena de personas que participaban de un modo u otro en el alijo, y también intervenir el hachís, «una cantidad importante», según las fuentes consultadas. Pero, cuando volvieron a los coches para trasladar a los arrestados, después del revuelo que se formó en la playa, comprobaron que faltaba uno de los vehículos policiales. Al parecer, había sido sustraído.

El Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil alertó a todos los cuerpos policiales del hurto del coche patrulla, por lo que se activó un amplio dispositivo en el litoral oriental de la provincia y también en la capital malagueña. La búsqueda dio sus frutos sobre las cinco de la mañana, cuando una unidad de la Policía Nacional localizó el coche patrulla perfectamente aparcado en la zona de Fuente Olletas.

Según las fuentes consultadas por este periódico, no se ha echado nada en falta en el interior del vehículo, ni del equipamiento policial ni tampoco de las pertenencias de los agentes. El coche, que es eléctrico, no tenía las llaves puestas ni fue forzado para arrancarlo, por lo que se investiga cómo se pudo hacer uso de él.

Todo apunta a que el autor del supuesto robo, que por ahora no ha sido identificado ni detenido, habría sido uno de los narcos que participaban en el alijo y que, al verse sorprendido, aprovechó para escapar en el primer coche que encontró, aunque este extremo no ha sido confirmado por las autoridades dado que la investigación está abierta, motivo por el que no se han aportado más detalles del operativo.