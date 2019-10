Así ha llegado María a los 106 María Fernández, en el acto de reconocimiento del Instituto Andaluz de la Mujer / Ñito Salas Ha dedicado toda su vida «al campo» y a su familia: en plena lucidez, guarda fuerzas para ayudar a su hija y su yerno, ambos con principio de alzhéimer. Ahora recibe el reconocimiento del Instituto Andaluz de la Mujer con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural ANA PÉREZ-BRYAN Martes, 15 octubre 2019, 16:19

Cuentan sus hijos, de entre la fuente inagotable de anécdotas que María les regala, que no extraño el día en que se presenta «alguien en la casa» que comparte con su hija y su yerno en Cártama pidiendo permiso para ver de cerca «cómo es una mujer de 106 años». Pero a María Fernández también se la puede ver a diario agarrada a su andador y dando su paseo «por el parque porque eso no lo perdono. Hay que andar. Todos los días». Lo dice enfundada en sus mejores galas –«que sí, hijo, que me he puesto mi pulsera de oro», le aclara a su hijo octogenario moviendo la muñeca– y acomodada en el sillón desde el que disfruta el homenaje que le rinde, a ella y a otras 14 pioneras, el Instituto Andaluz de la Mujer con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural.

Porque María representa como pocas ese camino lleno de curvas que, especialmente en la vida de campo, la han convertido en lo que es; pero sobre todo en lo que ven (y aplauden) todos esos que la buscan para ver cómo-es-una-mujer-de-106-años. Nacida en 1913, todos sus recuerdos están ligados a la ingratitud de las tierras, «del trabajo duro» y de los animales. «He trabajado como una negra. Ordeñaba vacas... De todo», recuerda María en una lucidez perfecta y preguntándose, hoy, «pa qué tanto trabajar, si al final no he podido hacer casi nada». Por no hacer, no pudo aprender ni a leer ni a escribir, pero su curiosidad innata por el mundo que la rodea la tiene al tanto de todo lo que pasa en el mundo. «Todos los días veo el telediario, eso sí», dice esta mujer de campo que votó por primera vez en el año 33 y que entonces no pudo casarse por la Iglesia con su marido «porque ya la cosa estaba muy revuelta». La guerra se lo llevó con sus niños aún pequeños y, cuando se lo devolvió, a su hija le costó trabajo «acostumbrarse a tener a su padre otra vez en casa».

«Trabajar mucho y comer de todo»

Con esa misma hija comparte ahora techo María, que a los 92 tuvo que renunciar a vivir sola porque se rompió una cadera, pero a quien la vida la ha convertido de nuevo en imprescindible ya que hija (83) y yerno (86) tienen principio de alzhéimer. Cuando los cuidadores no están, es María la que se encarga de atender el teléfono, pero sobre todo de ayudar en la cocina a su hija, a quien recuerda las recetas que ella va olvidando. «Yo lo guardo todo aquí», dice señalándose la cabeza y aportando –por enésima vez– su propia receta. La vital. «Hija, pues trabajar mucho y comer de todo. Y querer mucho a mis vecinos y a mi familia (...). Mi yerno me quiere mucho, ¡más que la hija!», bromea sumando en esa extensa familia a sus 12 nietos y 13 biznietos «más dos que vienen de camino».

También la ayudan a mantenerse sus 'hobbies', que sigue disfrutando a diario: cuidar sus flores y, sobre todo, coser. «Sin gafas», subraya sonriendo coqueta. «Ahora estoy haciendo una 'taleguita' para las llaves», desvela María, que a pesar de los reveses también ha tenido tiempo para cumplir sueños: uno de los últimos, conocer Madrid. Lo hizo con su nieta y a los 100 años, visita en el Palacio Real incluida para saludar al Rey «aunque no estaba». Porque María también es «muy monárquica» y taurina: «¡Qué bien lo pasamos !», dice con un brillo en los ojos que ya quisieran los de veinte. «¿Que hasta cuándo estaré aquí? Pues hasta que Dios y la Virgen del Remedio quieran». Pero eso sí, añade María: «En el campo».