La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga

Las urgencias de los hospitales públicos y privados son las primeras en notar el cambio a la baja en las temperaturas y los efectos de ... las últimas lluvias: comienzan a subir los indicadores de gripe, resfriados, Covid-19 y la bronquiolitis. Aún no han llegado a alcanzar las cifras de cada invierno, eso llegará entre mediados de diciembre y finales de febrero, pero ya se notan los efectos con repuntes moderados en estas enfermedades. De hecho, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) afirma que se ha adelantado un mes la temporada de gripe en todo el país, lo que es un comportamiento atípico pero en consonancia con lo ocurrido en Europa, así como también comienzan a escalar virus como la bronquiolitis y otras patologías respiratorias, observaciones que coinciden con las versiones de los expertos locales consultados. En Málaga, las consultas y las urgencias llevan atendiendo casos de gripe desde hace un par de semanas. Son pocos, por ahora, pero la temporada ha llegado con cuatro semanas de antelación.

El jefe de Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Francisco Temboury, asegura que la gráfica de la época «ya va hacia arriba y se supone que va a ir a más en las próximas semanas». Se refiere a la gripe, aunque también repuntará el covid-19, que ya no es un virus estacional, sino que causa estragos a lo largo de todo el año. «Se ve que está subiendo un poquito la gripe, el coronavirus más o menos está ahí estable y las infecciones respiratorias también van aumentando un poquito, aunque no se trata en ningún caso de un aumento importante, pero sabemos que esto va a venir. Andalucía va creciendo en gripe también», reseña.

Refugio en el interior de los locales

Destaca que esto se debe muchas veces a que la gente, ante el frío, prefiere refugiarse en los interiores de bares y restaurantes, entre otros locales, pese a que en el exterior hay «menos posibilidades de contaminarte».

Ampliar Medicamentos para tratar catarros y otros virus respiratorios. SALVADOR SALAS

El portavoz del Grupo de Trabajo en Enfermedades Infecciosas de la semFYC, José María Molero, destaca que «una variante del virus H3N2 (gripe) que lleva circulando desde abril o mayo en distintos países de la Unión Europea hace lógico pensar que pueda llegar a España, porque los virus no se pueden confinar dentro de un país». Este subtipo es un virus más transmisible, aunque ello no implica mayor gravedad. El principal riesgo recae en las personas vulnerables –mayores, inmunodeprimidos o pacientes con enfermedades crónicas–, ya que, según Molero, «aunque el virus no sea más virulento, sí puede causar más ingresos y complicaciones porque afecta a personas que estaban protegidas por la vacuna y no lo están al nivel de otros años en los que se han producido menores cambios antigénicos».

Adelanto de la gripe reduce el tiempo de vacunación efectiva para los grupos más vulnerables

Este adelanto epidemiológico no solo anticipa un incremento de casos en fechas anteriores a las habituales, sino que acorta la ventana de vacunación eficaz, especialmente importante para la protección de la población de riesgo. Además, podría desembocar en una temporada gripal distinta a la de los últimos años. En Atención Primaria, ya se ha comenzado a detectar un aumento significativo de cuadros respiratorios compatibles con la gripe, en un momento del año en el que tradicionalmente la circulación todavía era baja, aunque no ha llegado, ni de lejos, a su época de mayor incidencia.

Nuevo subtipo de gripe

Si se confirma que el subclado genético K del A(H3N2) es el predominante esta temporada, debe tenerse en cuenta que este presenta alteraciones en la proteína hemaglutinina, clave para la unión del virus a las células humanas: estos cambios pueden dificultar el reconocimiento por parte del sistema inmunitario, tanto tras la vacunación como después de una infección previa, lo que podría explicar el adelanto de la circulación y posibles infecciones incluso en personas vacunadas.

El problema de la gripe es que descompensa a quienes tienen comorbilidades, es decir, enfermedades preexistentes como cáncer, que necesita de tratamientos inmunosupresores, o quienes padecen problemas de corazón. El resfriado en una persona joven se supera sin problemas. «Pero si la coge alguien que no está vacunado todavía, tiene enfermedades de base y cierta edad, pues lo descompensa muchísimo», reseña el doctor Temboury a SUR, para indicar que lo mismo ocurre con el Covid-19, y apunta más males preexistentes como la EPOC o la insuficiencia cardiaca.

Mascarillas para ir al centro de salud

Uno de los consejos es que las personas que acuden a un centro de salud u hospital o residencias se pongan mascarillas, especialmente si son mayores y tienen enfermedades preexistentes.

Málaga roza los 260.000 vacunados contra la gripe con alta cobertura en residencias de mayores

En Málaga, son ya 259.764 personas las que se han vacunado de gripe y 658.633 los andaluces que han hecho lo mismo con el Covid-19. «La vacuna es la mejor herramienta para protegernos de los virus respiratorios que llenan nuestros hospitales en invierno», reseña el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, además de destacar que se han inmunizado frente a la gripe 171.930 personas mayores de 60 años, el 39,2% de las mismas, alcanzándose, por otro lado, una cobertura del 84,9% en las residencias de mayores de Málaga.

El consejero recuerda que se han habilitado 580 puntos de vacunación de gripe y Covid-19 para quienes acudan sin cita. Pueden vacunarse los miércoles, aunque han de ser miembros de la población diana.

Además, Andalucía ha alcanzado ya el 93,6% de la cobertura en la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS), el causante de la bronquiolitis, de manera que en Málaga han sido vacunados ya 6.260 niños.

«Aumento notable» en los hospitales HM Málaga

También han notado un «aumento notable» de gripe, resfriados y otros virus respiratorios en los hospitales de HM en Málaga. Los especialistas hacen hincapié en la necesidad de prevenir y vacunar, especialmente en grupos de riesgo como niños pequeños, mayores y personas con enfermedades crónicas.

Médicos alertan sobre el incremento de casos de VRS en niños junto a otras patologías invernales

«Estamos observando un repunte de casos en nuestras consultas y servicios de urgencias, lo que no es habitual en estas fechas. Resfriados y faringoamigdalitis son lo que más predomina, aunque también estamos observando casos de gripe, Covid-19 y virus respiratorio sincitial en los más pequeños», explica el doctor Alberto Puertas, jefe del Servicio de Urgencias de Adultos de HM Málaga y HM Santa Elena.

El doctor Borja Valencia, jefe del Servicio de Neumología de HM Hospitales en Málaga, explica que «aunque la gripe y el resfriado son infecciones respiratorias, sus síntomas suelen diferenciarse claramente. La gripe suele aparecer de forma más brusca, con fiebre alta, dolor muscular intenso, fatiga generalizada y, en ocasiones, dificultad respiratoria. El resfriado, en cambio, es más leve, con congestión nasal, estornudos, dolor de garganta y, en raras ocasiones, fiebre elevada».

Evitar la automedicación

Los expertos recomiendan evitar la automedicación, especialmente con antibióticos. «Sí pueden utilizarse antigripales, mucolíticos, antitusivos de venta libre para aliviar síntomas mientras se espera una valoración médica», dice el doctor Puertas.

Hay hábitos que pueden prevenir: lavado frecuente de manos, ventilación de espacio y uso de mascarilla en lugares cerrados o mal ventilados, así como evitar poner en riesgo a personas vulnerables.

En los niños, señala la coordinadora del Servicio de Urgencias Pediátricas de HM Málaga, la doctora María González, la gripe puede causar complicaciones como otitis o neumonía. Los expertos aconsejan acudir al hospital si la fiebre persiste más de 72 horas, existe dificultad respiratoria o dolor torácico o si los síntomas continúan o empeoran.