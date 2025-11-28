Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una mujer se vacuna de gripe. SUR

La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga

Las urgencias y consultas registran un «aumento notable» de las infecciones respiratorias que incluyen también el coronavirus y la bronquiolitis

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

Las urgencias de los hospitales públicos y privados son las primeras en notar el cambio a la baja en las temperaturas y los efectos de ... las últimas lluvias: comienzan a subir los indicadores de gripe, resfriados, Covid-19 y la bronquiolitis. Aún no han llegado a alcanzar las cifras de cada invierno, eso llegará entre mediados de diciembre y finales de febrero, pero ya se notan los efectos con repuntes moderados en estas enfermedades. De hecho, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) afirma que se ha adelantado un mes la temporada de gripe en todo el país, lo que es un comportamiento atípico pero en consonancia con lo ocurrido en Europa, así como también comienzan a escalar virus como la bronquiolitis y otras patologías respiratorias, observaciones que coinciden con las versiones de los expertos locales consultados. En Málaga, las consultas y las urgencias llevan atendiendo casos de gripe desde hace un par de semanas. Son pocos, por ahora, pero la temporada ha llegado con cuatro semanas de antelación.

