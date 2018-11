Un libro propone diez acciones eficaces «para el cambio» en la educación de los hijos Sonia Díez (de rojo, en el centro), con Romay en la presentación. / SUR SUR MÁLAGA. Martes, 6 noviembre 2018, 00:11

¿Cuánto hace que no nos preguntamos para qué educamos a nuestros niños?, ¿por qué no contamos con su experiencia?, ¿por qué les educamos para un mundo que ya no existe?, ¿quién se beneficia de arruinar su futuro?... El debate sobre la forma de educar a las nuevas generaciones aporta numerosos puntos de vista que ahora se amplían con el libro 'Educacción: 10 acciones para el cambio que nuestros hijos merecen y necesitan', de Sonia Díez, una referencia en las nuevas formas de plantear la educación como un proceso adaptado y personalizado y teniendo en cuenta las necesidades de niños, adolescentes y jóvenes. La autora, presidenta del consejo de dirección del Colegio Internacional Torrequebrada y presidenta del grupo empresarial Horizonte Ítaca, presentó ayer su libro en Málaga acompañada por el exjugador de baloncesto Fernando Romay y la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Gemma del Corral.

Además del carácter innovador del texto en materia educativa, el libro de Díez tiene un carácter benéfico y el cien por cien de la recaudación irá destinada a la red de voluntarios de la ONG Mensajeros de la Paz. Sobre la motivación que ha llevado a la autora a alumbrar este nuevo proyecto editorial, Díez afirma que escribe este libro «con la esperanza de que dentro de veinte años puedan decirnos que nos equivocamos en algo, pero también que acertamos en algo: que no fuimos perfectos, pero que no nos conformamos. Y sobre todo, que nos esforzamos y trabajamos para darles la educación que merecen y necesitan».

El estímulo de la creatividad, la sensibilidad, la riqueza de pensamiento; la formación de los profesores en la ambición, la imaginación y la valentía o la necesidad de que padres y maestros se conviertan en un solo equipo forman parte de las herramientas que defiende Sonia Díez para impulsar estos cambios «que nuestros hijos merecen y necesitan». Su visión de las cosas y su carácter innovador han llevado a personalidades imprescindibles en la educación como José Antonio Marina a considerar 'Educacción' un libro «imprescindible». «En todo el mundo, la educación se encuentra en un momento de ebullición, esperanza y desconcierto. Por eso necesitamos ideas claras y realizaciones eficientes. El libro une la lucidez teórica y las soluciones prácticas».