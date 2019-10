«Me levanto cada día pensando en cómo servir a los demás»

Gloria Alcalá está rodeada por decenas de agentes con uniforme de gala (igual que el suyo). Entre el jaleo, los apretones de manos y los abrazos aparecen sus padres, que la saludan con efusividad. Él fue inspector jefe del mismo cuerpo en el que Alcalá sirve desde hace diez años. A lo largo de la década en la que esta policía ha cumplido con su servicio, ha ido acumulando hitos, pequeños y grandes logros arrancados del día a día, motivada por una vocación y una pasión por su trabajo difícil de explicar para los que no llevan el uniforme azul. Ayer recibió la medalla blanca que la convierte en miembro de la Orden del Mérito Policial junto a 72 compañeros y otros tanto miembros de la sociedad civil, un momento que quedará marcado en su recuerdo y que ella vivió con una sola cosa en la cabeza: «Mi familia».

La ceremonia fue el eje central de los actos con los que la Policía Nacional de Málaga celebró el día de los Ángeles Custodios, día oficial del cuerpo. Entre discursos y saludos a las autoridades, Gloria tenía la mente puesta en su padre, y en cómo desde que era pequeña fue empapándose de unos valores que hoy defiende con el mismo uniforme que vistió su padre. «Lo veía todos los días en casa, seguro que algo influyó, lo cierto es que siempre he querido ser Policía Nacional». En estos diez años, Alcalá asegura que su vocación no se ha relajado, todo lo contrario. «Sigo yendo a trabajar con la misma ilusión que tenía el primer día, cada día me levanto pensando en cómo servir a los demás».

Unos metros más hacia la zona en la que ya muchos disfrutan del cóctel está José Manuel Vida (todos le conocen por su apellido). En su caso, la medalla le ha sido impuesta por su participación en una operación concreta, explica mientras se hace fotos junto a varios compañeros frente a una gran bandera de España.

Vida es el segundo al mando de su brigada, y su trabajo -«y el de todo el equipo», recalca durante toda la entrevista-, fue crucial para detener al frutero malagueño que enviaba dinero de forma regular a Siria para financiar al grupo terrorista Daesh. La investigación duró un año y medio y comenzó a través de las redes sociales. Más adelante hubo que seguir el rastro del dinero para contrastar que se estaba cometiendo un delito, un trabajo minucioso con el que se consiguió dar con el arrestado. «Se hicieron múltiples diligencias, seguimientos y localizaciones de los envíos de dinero, quién lo recibía, su entorno...».

Después de esos 18 meses de trabajo, el Cuerpo Nacional de Policía reconoce su trabajo -«y el de todos mis compañeros», vuelve a insistir-, lo que le hace sentir «mucho orgullo y alegría». «Es el reconocimiento de un trabajo a todo el grupo, la medalla es para todos, también con los compañeros de la Comisaría General de Información».

Vida lleva desde 1996 siendo agente de la Policía Nacional. «Mi padre lo fue, mi abuelo también y lo llevo dentro, lo tenía claro». Admite que es una cuestión «de pura vocación» y lo dice con una sonrisa de la que sólo él conoce el motivo. «Tengo una hija de siete años y aún es pronto para preguntarle, pero sería un honor que siguiese con la tradición», añade, y bromea. «Por cierto, esa de allí es mi mujer», comenta, refiriéndose a otra agente con uniforme de gala.

Entre los condecorados estaban Tomás Moreno y Alejandro Chaves, dos agentes que evitaron un suicidio en Cerrado de Calderón a principios de marzo. Su servicio, que describieron en estas páginas como «lleno de adrenalina» y por el que acabaron con medio cuerpo suspendido en el abismo, ha motivado que sus superiores les propusieran para entrar en la selecta orden.