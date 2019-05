«Cuando te ofrecen una miseria por tus cultivos me vengo abajo» Laura hizo magisterio y tuvo que comenzar de cero para hacerse agricultora. :: sur Laura Escribano Trujillo (25 años). Agricultora, Bobadilla (Antequera) A. PELÁEZ MÁLAGA. Domingo, 5 mayo 2019, 13:13

Esta joven malagueña estudio Magisterio en la Universidad de Granada. Nunca antes había pisado el campo, aunque su padre siempre ha sido agricultor. Cuando se graduó, asegura que salió con muchas ganas de trabajar. «Mi padre necesitaba que le echara una mano. Hice de 'secretaria', pero era bastante cabezona y quería trabajar, de manera que me planteé arrendar tierras e intentarlo», recuerda. Y todo con apenas 22 años. Solicitó la ayuda de jóvenes agricultores de la Junta en 2015. La ayuda es de 70.000 euros y tiene 70 hectáreas arrendadas. Tuvo que presentar un plan de empresa y durante cinco años debe cumplirlo si quiere seguir cobrando la ayuda. Tras un año de papeleo y de formación asistiendo a diversos cursos de formación, descubrió que el campo le gustaba. «Para acceder a la ayuda la Junta me obligaba a tener un número de créditos en cursos de formación. Al final hice el doble de los que me exigían. Llegue de cero y aprendí mucho, de verdad», confiesa. Se dio de alta como autónoma. Tuvo que pedir un préstamo de 30.000 euros para comprar semillas, fitosanitarios, gasoil para el tractor y los arrendamientos. «Mi padre tuvo que ayudarme también», dice. Todavía no le han pagado íntegramente la ayuda de jóvenes agricultores, «porque lo hacen conforme ven que cumple tu plan de empresa», señala.

Combina los cultivos de ajo y cebolla. Tuvo que aprender a conducir un tractor, a montar las tuberías de riego, a sembrar. Muchas veces ha tenido que comer en el campo, de manera que no vuelve a su casa hasta el anochecer. «En la época de cosecha a veces estoy todo el día guardando y vigilando las explotaciones para que no las roben. Muchas veces, cuando empezaba me dije que estaba loca perdida. Lo más desalentador son los bajos precios que pagan por los productos. Soy mi propia jefa, me gusta lo que hago, pero le dedico muchas horas y no comprendo que los precios que se pagan en el campo no cubran ni siquiera los costes. Si salgo adelante ahora es gracias a la ayuda. La cebolla ha estado bien, pero lo ajos han tenido precios muy bajos, pésimos. Con la ayuda estoy compensando, pero me agobia. Mi empresa debe ser rentable sin ayudas. Mi objetivo es no depender de la ayudas y cuando no lo consigo porque te ofrecen una miseria por tus cultivos me vengo abajo. A pesar de ello tengo esperanza y mientras salga adelante no lo voy a dejar, aún cuando mi rabia es el grandísimo riegos que esto tiene», afirma, mientras lamenta no conocer a otros agricultores de su edad con los que pueda compartir sus experiencias. «Todos los agricultores que conozco son mayores», señala.