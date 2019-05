Lara propone que los inmigrantes «no salgan del puerto porque generan inseguridad» Además Lara criticó a IU (Adelante Málaga) porque dice que quieren poner medidas en marcha para el pequeño comercio PILAR R. QUIRÓS Málaga Viernes, 17 mayo 2019, 11:54

El cabeza de lista por Vox a la Alcaldía de Málaga, José Enrique Lara, se caracteriza por no tener pelos en la lengua y ayer explicaba que el asunto de los inmigrantes hay que atajarlo de forma que cuando lleguen se queden en el centro de acogimiento del puerto y no salgan a la ciudad para no generar inseguridad en las zonas cercanas al Centro, como en la Alameda de Colón.

Lara criticó a IU (Adelante Málaga) porque dice que quieren poner medidas en marcha para el pequeño comercio, pero que si los inmigrantes llegan y no tienen trabajo se dedicarán a ser manteros, y Málaga acabará teniendo el mismo problema que Barcelona, donde se prima a estas personas, que son irregulares, frente a los empresarios, que pagan sus impuestos. «Nosotros sí que defendemos al pequeño empresario, no todo vale». En cuanto a la Policía Local, afirmó que se ocuparían de crear las 200 plazas que le faltan al cuerpo y mejorar su parque móvil.