La lanzadera del 'metrobús' al PTA estará operativa este mes y el carril reversible en mayo La consejera y el alcalde, ayer en la reunión con los directivos del PTA. / SUR A partir del 22 de abril con el mismo billete del metro los trabajadores podrán coger el autobús desde la última parada del metro en Teatinos hasta la Tecnópolis IGNACIO LILLO Málaga Martes, 2 abril 2019, 00:38

Si la Junta lanzó ayer un paquete de medidas para mejorar el tráfico en el acceso al PTA, el Ayuntamiento no quiso ser menos y a partir del 22 de abril, esto es, justo después de la Semana Santa, activará la lanzadera del 'metrobús'. Al término de una reunión celebrada ayer por la tarde, en la que participaron la consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, junto con empresarios y directivos de las principales compañías de la Tecnópolis (entre otros), el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunció la puesta en marcha de este servicio, que permitirá una mejora en los tiempos de trayecto en transporte público.

Contará con cuatro autobuses articulados de gran capacidad, con una frecuencia de doce minutos, y funcionará en los horarios punta de la mañana, el mediodía y la tarde, para conectar desde la última estación del metro en la línea 1 (Andalucía Tech, en la ampliación del campus de Teatinos). El alcalde recordó que según los cálculos de la EMT dará servicio a algo más de un millón de viajeros al año. El pago del trasbordo se cubrirá entre el Consorcio de Transportes, la EMT, los empresarios y el metro, de manera que no le cueste más al viajero. Esto es, sólo con el billete del suburbano podrá llegar a su destino, sin tener que pagar doble. «El que venga con el metro no tendrá que volver a pagar, está todo preparado para que no le cueste nada», aseguró el regidor.

Además, esta propuesta tiene la ventaja de que los modelos de autobús que se van a utilizar pueden moverse con facilidad por el interior del Parque, para hacer varias paradas. La medida se completa con la creación de un aparcamiento disuasorio en torno a la estación de metro Andalucía Tech, frente a Soliva, donde los trabajadores sabrán que habrá salidas de autobuses hacia el PTA cada pocos minutos en hora punta.

El tercer carril reversible, en mayo

Esta medida se sumará al plan de mejoras de los accesos que va a acometer la Consejería de Fomento de la Junta. La empresa pública Tragsa, que ha recibido el encargo por tratarse de una actuación urgente, comenzará en el plazo máximo de quince días las obras para construir un tercer carril reversible sobre la mediana de la A-7056 (la carretera que conecta el PTA con la autovía del Guadalhorce).

A su vez, en el lateral derecho de la rotonda se habilitará un tercer carril, y en las entradas por la calle Graham Bell y la avenida Juan lópez de Peñalver también se cambiará el sentido de un carril en la hora punta para dar más fluidez al tráfico. Los trabajos estarán listos en un plazo máximo de dos meses, aunque el objetivo es abrir a finales de mayo. El presupuesto es de unos 400.000 euros y la DGT también colaborará para controlar los conos en el carril reversible.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, puso de relieve que los empresarios les trasladaron que la reunión de ayer fue «histórica». «Esto se debe a que este gobierno está haciendo las cosas de manera diferente», dijo. La titular de la cartera de inversión reconoció que están preocupados por el problema del acceso al PTA, y por eso se han sentado a la mesa junto con el Ayuntamiento y los empresarios, «a los que les hemos pedido confianza». «Tienen que pasar del estado de desesperación que nos han trasmitido, a pensar que ahora cuentan con un nuevo gobierno que ya está poniendo en marcha soluciones».