Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manolo Díaz, en una imagen de archivo, con el abogado José Carlos Aguilera.

Un juzgado ve indicios de delito en el proceso contra el exgerente de Smassa por acoso, prevaricación y falsedad

El abogado de Manolo Díaz había pedido el sobreseimiento de las diligencias y la jueza afirma en un auto que hay motivos para pensar que Manolo Díaz podría haber incurrido en acoso laboral a raíz de la obra del parking de Echeverría

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:12

Comenta

El procedimiento contra el exgerente de Smassa Manolo Díaz sigue su cauce en el juzgado número 3 de Málaga, donde la jueza ha afirmado en ... un auto que «podría haber incurrido en acoso laboral hacia la denunciante Trinidad Rodríguez (empleada)» por el trato que le dio en la empresa llegando esta a «sufrir padecimiento como consecuencia de ello (según informe de sanidad médico-forense obrante en las actuaciones), sintiéndose humillada, vejada y menospreciada por parte de su superior». Un hecho que la magistrada circunscribe principalmente a la obra consistente en la construcción de aparcamientos en la calle Pío Baroja de la barriada de El Palo de Málaga (Echeverría), obras en cuya contratación y ejecución se habrían cometido presuntas irregularidades y que llegaron a prolongarse en el tiempo y a encarecerse más de lo previsto inicialmente; «irregularidades que dieron lugar a que tales padecimientos se agudizasen en la denunciante, quien nunca antes había tenido problema alguno en su trabajo ni con anteriores gerentes, sino al contrario», como dicta el auto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  3. 3

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  4. 4 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  5. 5 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  6. 6 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  7. 7

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  8. 8 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  9. 9 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  10. 10 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un juzgado ve indicios de delito en el proceso contra el exgerente de Smassa por acoso, prevaricación y falsedad

Un juzgado ve indicios de delito en el proceso contra el exgerente de Smassa por acoso, prevaricación y falsedad