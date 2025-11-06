Un juzgado ve indicios de delito en el proceso contra el exgerente de Smassa por acoso, prevaricación y falsedad

El procedimiento contra el exgerente de Smassa Manolo Díaz sigue su cauce en el juzgado número 3 de Málaga, donde la jueza ha afirmado en ... un auto que «podría haber incurrido en acoso laboral hacia la denunciante Trinidad Rodríguez (empleada)» por el trato que le dio en la empresa llegando esta a «sufrir padecimiento como consecuencia de ello (según informe de sanidad médico-forense obrante en las actuaciones), sintiéndose humillada, vejada y menospreciada por parte de su superior». Un hecho que la magistrada circunscribe principalmente a la obra consistente en la construcción de aparcamientos en la calle Pío Baroja de la barriada de El Palo de Málaga (Echeverría), obras en cuya contratación y ejecución se habrían cometido presuntas irregularidades y que llegaron a prolongarse en el tiempo y a encarecerse más de lo previsto inicialmente; «irregularidades que dieron lugar a que tales padecimientos se agudizasen en la denunciante, quien nunca antes había tenido problema alguno en su trabajo ni con anteriores gerentes, sino al contrario», como dicta el auto.

La jueza afirma en el escrito que no procede archivar la causa, ya que como consecuencia de los citados hechos «la denunciante activó el protocolo de acoso y causó baja laboral».

Trinidad Rodríguez: «Las cosas que me pedían hacer en Smassa me llevaban a la cárcel»

En este escrito, el juzgado de instrucción número 3 acuerda seguir las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado, «por si los hechos investigados fueren constitutivos de unos presuntos delitos de acoso laboral, prevaricación administrativa, falsedad documental». Además, en la causa en la que se personó el PSOE como acusación popular a través de la denuncia que la oposición realizó a la Fiscalía, y en la que la propia empleada Trinidad Rodríguez se presentó como acusación particular, la jueza les pide que formulen escrito de acusación así como que aporten pruebas complementarias que consideren imprescindibles para formular el citado escrito.

En el caso del encausado, el exgerente de Smassa, Manolo Díaz, su representante legal es José Carlos Aguilera, que ya ha intervenido en otros asuntos del equipo de gobierno del PP, mientras que por parte del PSOE, el letrado es Paco Conejo, que fuese concejal del partido en el Ayuntamiento de Málaga.

La destitución de Manolo Díaz

El alcalde de Málaga destituyó a Manolo Díaz como gerente de Smassa el 27 de mayo de 2024, fecha en la que la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, asumió el mando de la empresa de aparcamientos de "forma transitoria" hasta que el pasado mes de enero de 2025 cogió las riendas de la empresa el gerente de la EMT, Miguel Ruiz, que compagina las dos responsabilidades.

El equipo de gobierno del PP, que había estado respaldando a Manolo Díaz, finalmente le dejó caer ante las exigencias de la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, quien manifestó en una sesión plenaria que había encontrado "irregularidades administrativas por costumbre" en la empresa. En este proceso habían salido a la luz presuntas irregularidades en Smassa durante la contratación y ejecución de las obras del párking de Echeverría del Palo (Pío Baroja) y la destitución de Díaz se produjo justo cuando el grupo socialista había forzado al alcalde de Málaga, Paco de la Torre, a señalar un pleno urgente y extraordinario para abordar las cuestiones relacionadas con la empresa, que se celebró el citado 27 de mayo de 2024.

Era la segunda salida que se producía en Smassa tras la renuncia del jefe de Obras, Alejandro Donaire, el que sustituyó en el puesto a Trinidad Rodríguez, que precisamente indicó en un pleno que las cosas que le urgían a hacer le llevaban a la cárcel.

Trinidad Rodríguez, que había sido destituida por Manolo Díaz, volvía a su puesto en enero de 2025

En cuanto a Trinidad Rodríguez, la empleada de Smassa que había denunciado a Manolo Díaz por acoso laboral y que había sido destituida de su puesto, volvió a ser restituida como jefa de la Oficina Técnica tras un acuerdo al que llegaron los sindicatos de Smassa y la propia empresa el 21 de enero de 2025. Rodríguez fue a un pleno a contar su situación e indicó que el motivo por el que la apartaron de la dirección técnica de las obras del párking de Echeverría del Palo fue "por haberse negado a cruzar ciertas líneas rojas" bajo el mando del gerente (Manuel Díaz). Rodríguez denunció la "presión e intimidación" que habían ejercido sobre ella por estas cuestiones, y dejó claro que en los 20 años de antigüedad que llevaba en la empresa y habiendo ejecutado 40 párkings municipales para la ciudad, la única vez que se habían levado las obras de forma diferente había sido en el citado párking.