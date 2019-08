Jusapol informará a turistas en Málaga de las carencias en la Policía Nacional y la Guardia Civil La iniciativa se llevará a cabo este sábado en la plaza de la Constitución SUR Jueves, 29 agosto 2019, 12:43

Jusapol quiere que los turistas que visitan Málaga sean conscientes de la situación que tienen los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que velan por su seguridad durante las vacaciones. Para ello, ha organizado una iniciativa para este sábado en la plaza de la Constitución, durante la que se les informará de las carencias que sufren estos dos cuerpos de seguridad del Estado.

A través de un comunicado, desde Jusapol han informado de que transmitirán a los turistas las condiciones en las que los agentes desarrollan su trabajo, que pasan por la falta de medios personales y materiales, como son la carencia de chalecos antibala o de fundas antihurto. Además, han insistido en que les transmitirán la «falta de respeto» de los Gobiernos con los policías nacionales y guardias civiles, cuyas diferencias salariales con sus homólogos autonómicos siguen sin resolverse tras más de 30 años.

«Se ha firmado un acuerdo y hay un informe de una auditoria que lo único que hace es levantar una cortina de humo que enmascara una subida salarial en vez de la equiparación prometida y comprometida en tantas ocasiones«, han apuntado desde Jusapol.

Han recordado que en 2018 viajaron a España más de 82,6 millones de turistas que dejaron casi 90.000 millones de euros, haciendo crecer el sector turístico con 100.000 nuevos empleos, unas cifras que en el primer trimestre del 2019 están siendo superadas en un 4,5%. Estos datos, según han insistido, denotan que el turista ve a España como un destino apetecible para disfrutar de sus vacaciones, y entre los factores que hacen que el viajero se decida por España está la seguridad, situándose a la cabeza de los destinos más seguros del mundo.

Desde Jusapol han recordado que los policías nacionales y los guardias civiles son garantes de la seguridad en España, pese a las carencias y condiciones con las que desarrollan su trabajo. «Por ello, reclamamos que nuestro trabajo sea reconocido de igual manera que al resto de policías autonómicas, no nos quedaremos sentados viendo como de nuevo se nos engaña, por eso iniciamos una campaña de información al turista y que reconozca nuestro trabajo reflexionando si sus vacaciones has sido o no seguras«, han añadido.