La Junta trasladará su centro de empleo en El Palo a otro local JESÚS HINOJOSA MÁLAGA. Miércoles, 16 enero 2019, 00:55

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha activado un concurso público para encontrar un local en alquiler al que poder trasladar las instalaciones del centro de empleo que posee en la calle Venezuela, en El Palo. Según se explica en el expediente para contratar este alquiler, requiere un local de 692 metros cuadrados útiles como mínimo que esté ubicado en el distrito Este, y muestra preferencia por los situados en las áreas de la avenida de Juan Sebastián Elcano y Salvador Allende. El alquiler será para un plazo de cinco años y sale a contratación por un importe máximo de 700.372 euros.

El centro de empleo de El Palo presta atención no solo a parte de la capital, sino también a otras localidades limítrofes. Al año atiende a una media más de 12.000 personas demandantes de empleo, con un promedio de 230 citas diarias. Según se admite en el expediente, el actual espacio en el que se ubica el centro no cumple con la normativa de lugares de trabajo, al no disponer de dos metros cuadrados de superficie por trabajador. Los recorridos de evacuación son inadecuados, las personas con movilidad reducida tienen dificultades para acceder al centro, el ruido es excesivo, no hay aislamiento térmico y los techos son bajos y de escayola.