La Junta sólo prevé el metro en superficie frente a las dudas del alcalde por el nuevo hospital Recreación de la llegada del metro en superficie a la zona del Hospital Civil. / SUR Fomento quiere licitar este mismo verano las obras del último tramo, justo después de que se retomen los trabajos en la avenida de Andalucía IGNACIO LILLO Málaga Viernes, 20 julio 2018, 01:14

La hoja de ruta de la Junta para llevar el metro hasta la zona del Civil se mantiene según lo previsto, esto es, soterrado por la calle Hilera y en superficie por Eugenio Gross y Blas de Lezo. Y no sólo eso, sino que el objetivo de la Consejería de Fomento es licitar las obras este mismo verano.

Esta decisión está pendiente de una última reunión entre el consejero, Felipe López, y el alcalde, Francisco de la Torre, para quien el hecho de que el futuro tercer hospital se ubicará justamente en la trasera del Civil no hace sino acrecentar las dudas que ya mantenía hasta ahora, acerca del trazado en superficie. El regidor abandera ahora la reivindicación de que se acometa, sí, pero todo el trazado en subterráneo.

Únicamente una negativa oficial a colaborar del Ayuntamiento paralizaría el avance del tramo

El calendario, según explicó el consejero durante una visita el mes pasado a Málaga, pasa, en primer lugar, por retomar la actividad en el tajo abandonado de la avenida de Andalucía. Las últimas previsiones técnicas son que la Ute adjudicataria, Sando-Acciona, podrá tomar posesión de los terrenos para reiniciar la excavación de los túneles en el entorno de El Corte Inglés en un plazo de 15 días. Esto es: las máquinas y los obreros ocuparán la zona en los primeros días de agosto.

El tiempo previsto para la obra civil (esto es, la ejecución de los cajones de los túneles y la estación Guadalmedina) es de 19 meses y medio, por lo que debería acabar hacia el mes de abril de 2020. Aunque la puesta en servicio de la línea hasta el Centro todavía se retrasará hasta finales de ese año, por la necesidad de montar las vías, la electrificación y la señalización, entre otros.

A partir de ese momento, según dijo entonces Felipe López, empezaría la cuenta atrás para el concurso público que permitirá contratar a la constructora que llevará a cabo el ramal desde la estación Guadalmedina (junto al citado centro comercial) hasta el entorno hospitalario. El pliego tendrá que obtener el visto bueno del Consejo de Gobierno, probablemente la última semana de agosto, y lo más probable es que sea a mediados de septiembre cuando se abra el plazo de recepción de ofertas por parte de las empresas interesadas.

Negativa oficial

Así ocurrirá en el actual escenario de 'guerra fría' entre ambas administraciones. En cambio, el proceso se paralizará si en las próximas semanas el equipo de gobierno municipal muestra un rechazo oficial al proyecto, algo que todavía no ha hecho. El consejero recordó que el metro no iba a ser «un proyecto contra la ciudad» y que no se podría acometer si el regidor pone sobre la mesa un negativa formal a cooperar.

En este caso, puesto que De la Torre firmó en 2013 el acuerdo que dio lugar a la actual solución –como vía para desbloquear la financiación del BEI y la inauguración de las líneas 1 y 2– se abriría un escenario nuevo, con una más que probable reclamación judicial para determinar quién tiene que pagar el lucro cesante a la sociedad concesionaria.