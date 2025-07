La Junta sigue sin poner fecha a la apertura del Hospital de Día Oncohematológico del Clínico

Aún no hay fecha. Ese es el mensaje del delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista, sobre la anhelada ... apertura del Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, el antiguo Clínico, cuyas obras concluyeron a finales de 2024, pero que no ha sido puesto en funcionamiento aún por la falta del mobiliario, que podría costar más de 600.000 euros. Bautista, sin embargo, desveló que «lo vamos a tener en poco tiempo», pero eludió comprometerse con una fecha en concreto.

«¿Que ese poco tiempo es en septiembre? No lo sé. No lo sé porque faltan cosas, y lo que no vamos es a dotar una instalación que es número uno en Andalucía, repito, va a ser el hospital oncohematológico más importante de Andalucía, con sillones viejos», dijo, para recordar que se ha hecho un acuerdo general para abrir una licitación pública con el fin de comprar equipamiento, mobiliario, ordenadores y equipos tecnológicos para varios centros de salud, entre ellos el de Marbella, la urgencia de las Albarizas, las ampliaciones de la Carihuela y de Los Boliches, además de que también se ha concluido el de Algatocín. En este lote, entraría el hospital en el que se pondrá el tratamiento de quimioterapia a más 250 enfermos de cáncer.

«Muchas de las cosas ya están compradas. Cuando digo un acuerdo marco, eso significa que hay que sacar licitaciones, sacarlo en el BOJA, publicarla, y que se presenten ofertas de empresas que venden ordenadores, mesas, sillas, retinógrafos, mamógrafos, equipamiento tecnológico. Eso tiene un proceso legal. Eso tiene unos meses. Muchas cosas están compradas ya y se están montando. ¿Tú quieres que yo ponga una fecha? No lo sé, porque depende de la adjudicación de un concurso», recalcó, en referencia a las infraestructuras desgranadas, entre las que estaría este hospital para que los enfermos de cáncer reciban su tratamiento quimioterápico o inmunoterápico.

«Yo quiero que se abra, pero hay que decir que a los pacientes se les está tratando. No están en la calle. ¿Cómo? Como se ha hecho en los últimos 15 o 20 años, porque cuando llegamos el hospital oncohematológico tenía treinta años y nadie se había acordado de él», indicó. No fue hasta el primer Gobierno de Juanma Moreno cuando se puso en marcha y se ha terminado, agregó. «Y ahora todo son problemas», reseñó.

«Aquí no se escatima en nada, pero necesitamos tiempo. Parece ser que en este mundo se nos pone el cronómetro a unos y a otros, no lo sé. A otros se les pone el cronómetro para olvidarse de todas esas cosas que no hicieron nunca», insistió, para recordar que las quimioterapias se administraban en «unos sillones infames. Y no vamos a bajar la calidad para inaugurar antes, no lo vamos a hacer».

Así, la Junta ya está recibiendo el equipamiento de este hospital del día que aportan varias empresas que han participado en esa licitación, aunque continúa sin fecha de inauguración la infraestructura y es posible que así continúe un tiempo, hasta que se culminen los procesos administrativos en marcha.

El presupuesto de los trabajos ascendió a más de cuatro millones de euros y en el espacio habrá una zona de tratamiento y consultas externas de la especialidad, todo ello diseñado en el marco de la arquitectura humanizada. Las instalaciones están orientadas hacia el suroeste y tienen vistas despejadas, además de disponer de iluminación natural en casi todas las áreas de nueva construcción, dado que se trata de una zona en la que los pacientes van a pasar varias horas recibiendo tratamiento. Además, existen circuitos diferenciados e independientes de acceso tanto a las consultas externas como al área de terapias, además de contar con recepción y un área de espera y un servicio de farmacia propio, creciendo la superficie de los 625 metros cuadrados actuales a 1.351. Los sillones crecerán de 15 a 31 y de siete consultas de Oncología se pasa a 16, además de crecer las consultas de Hematología de tres a ocho, así como habrá 12 camas y otras cuatro más para las necesidades de aislamiento de los pacientes que lo precisen.