Suelos situados al norte de la Ronda Este que podrían urbanizarse en el futuro. Ñito Salas

La Junta no pone fecha aún al plan que podría permitir el salto de la Ronda Este en Málaga

El Gobierno andaluz elaborará documentos de ordenación del territorio provinciales durante los próximos ocho años

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:18

Andalucía y la provincia de Málaga encaran un nuevo horizonte de planificación urbanística que marca el nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). ... Como ha avanzado SUR este jueves, la versión inicial de este documento abre la puerta a que Málaga pueda crecer en suelos que, por ahora, permanecen vetados a la urbanización en el plan metropolitano que aprobó el gobierno socialista de la Junta de Andalucía en 2009. Es el caso de los terrenos situados por encima de la Ronda Este, donde el Ayuntamiento quería implantar nuevos desarrollos cuando se estaba elaborando el actual Plan General de Ordenación Urbanística de 2011.

