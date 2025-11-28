La Junta no pone fecha aún al plan que podría permitir el salto de la Ronda Este en Málaga

Andalucía y la provincia de Málaga encaran un nuevo horizonte de planificación urbanística que marca el nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). ... Como ha avanzado SUR este jueves, la versión inicial de este documento abre la puerta a que Málaga pueda crecer en suelos que, por ahora, permanecen vetados a la urbanización en el plan metropolitano que aprobó el gobierno socialista de la Junta de Andalucía en 2009. Es el caso de los terrenos situados por encima de la Ronda Este, donde el Ayuntamiento quería implantar nuevos desarrollos cuando se estaba elaborando el actual Plan General de Ordenación Urbanística de 2011.

Entonces no pudo hacerlo, pero ahora empiezan a darse síntomas de que tal vez podría en un futuro, toda vez que el POTA no marca como «infraestructura verde» suelos que cuentan con protección ambiental en el denominado Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM). Ese plan está llamado a desaparecer y ser sustituido por un nuevo plan de escala provincial en el que la Junta detallará la nueva ordenación del territorio para la provincia malagueña, siguiendo las directrices del POTA, por lo que lo más probable es que se levante la protección que por el momento sigue establecida para la mayor parte de los terrenos que rodean los suelos urbanos de la capital.

¿Cuándo se aprobará el plan de ordenación del territorio de la provincia de Málaga? La Junta no responde aún a esa pregunta. El Museo de Málaga ha acogido este jueves una jornada de presentación del POTA en la que se ha preguntado sobre esa cuestión, y la respuesta de los responsables de la administración regional no ha sido concluyente. La jefa del servicio de Urbanismo de la delegación de la Consejería de Fomento, María del Carmen Moreno, ha apuntado que está prevista la redacción de los nuevos planes subregionales en los próximos dos cuatrienios, lo que extiende hasta los ocho años el horizonte temporal para contar con un nuevo plan provincial.

Por su parte, el arquitecto autor del POTA, Manuel González Fustegueras, tampoco ha sabido aclarar si el plan de la provincia de Málaga será uno de los primeros en tramitarse y aprobarse en el conjunto de los ocho que la Junta tiene que elaborar para Andalucía. En el documento del POTA se señala que, para la redacción de los planes subregionales, «se consideran prioritarias las provincias con mayor complejidad en sus procesos territoriales metropolitanos, aquellas cuyas capitales no cuenten con un plan de ordenación del territorio de ámbito subregional aprobado y las provincias de interior».

¿Entrará Málaga en ese grupo de provincias prioritarias? Aún se desconoce. En todo caso, el POTA contempla una delimitación espacial de lo que denomina como «infraestructura verde» mucho más proclive a la liberación de suelos para que ciudades como la capital malagueña puedan expandirse en los próximos años.

En ese sentido, el Ayuntamiento va a iniciar en 2026 la elaboración de un nuevo plan general adaptado a la nueva ley urbanística regional, la denominada Lista, que ofrece una mayor flexibilidad a la hora de poder plantear actuaciones de transformación y desarrollo en suelos rústicos que cumplan unas determinadas condiciones.

Cinco unidades territoriales

En la jornada organizada por la Consejería de Fomento y Articulación del Territorio, se ha explicado que la provincia de Málaga va a quedar distribuida en cinco unidades territoriales, que serán agrupaciones de municipios, de las que dos van a ser metropolitanas, una en torno a la capital y otra en la Costa del Sol occidental.

En el caso de la primera, estará formada por los municipios de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Benalmádena, Cártama, Casabermeja, Coín, Málaga, Pizarra, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Totalán. «Los desafíos ambientales incluyen la preservación del litoral, la gestión del crecimiento urbano y la necesidad de avanzar en movilidad sostenible para reducir la dependencia del automóvil», señala el nuevo POTA, que quiere «consolidar Málaga como un ámbito metropolitano funcional, equilibrado y atractivo, con infraestructuras coherentes que sostengan los flujos de movilidad sin generar fragmentación territorial».

En cuanto a la Costa del Sol occidental, esa unidad metropolitana estará formada por Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas y Ojén. En este caso, los objetivos son «mejorar la conectividad, optimizar el transporte público mediante intercambiadores modales y crear una estructura verde que integre el territorio». «Además, es clave planificar el uso del suelo de forma coordinada, promover la vivienda protegida, establecer cinturones verdes que separen municipios y ubicar de forma estratégica equipamientos y actividades económicas en los principales ejes de conexión», apunta el nuevo plan urbanístico regional.