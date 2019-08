La Junta de Gobierno aprueba la convocatoria del puesto de gerente de Gestrisam SUR MÁLAGA. Sábado, 10 agosto 2019, 00:26

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga aprobó ayer la convocatoria del puesto de gerente del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios (Gestrisam), a quien corresponderá un salario bruto anual de: retribución fija de 80.000 euros; y una retribución variable de 12.000 euros, que dependerá de la evaluación, mediante criterios objetivos, del cumplimiento de la labor del titular del puesto de trabajo, conforme a los principios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y consecución de los objetivos.

A ambos órganos directivos podrán optar: funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o funcionarios con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1.

Circunstancias

No obstante quedan exceptuados aquellos funcionarios en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: los que se encuentren en la situación administrativa de suspensión de funciones; el personal funcionario de carrera en situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular o de excedencia voluntaria por agrupación familiar, siempre que en uno u otro caso no hayan transcurrido dos años desde la declaración de alguna de dichas circunstancias.

Por otro lado, han aprobado la convocatoria del puesto de director general de Comercio, Gestión de Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, a quien corresponderá un salario de 80.000 euros brutos/año.