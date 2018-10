La Junta autoriza el contrato para las obras del metro al Hospital Civil El alcalde reacciona: «No es legítimo que un Ejecutivo que acaba de convocar elecciones adopte acuerdos de esta magnitud» IGNACIO LILLO Málaga Miércoles, 17 octubre 2018, 00:07

El pulso entre la Junta y el alcalde, Francisco de la Torre, a costa de la prolongación del metro hasta el Hospital Civil, ha irrumpido en plena precampaña. El Gobierno andaluz autorizó ayer a la Agencia de Obra Pública la contratación de las obras de la prolongación de la línea 2 desde Guadalmedina (El Corte Inglés) hasta este punto, con el proyecto previsto (soterrado por Hilera, en superficie por Eugenio Gross) desde 2013; y con un presupuesto de licitación de 41,42 millones.

Este tramo, declarado de interés metropolitano desde mayo de 2017, tendrá una extensión de 1,8 kilómetros; un plazo de ejecución de 24 meses y la previsión de generar 515 empleos. Es la última fase para completar la red conforme a la solución consensuada entre la Junta y el Ayuntamiento en 2013, según recoge el acuerdo del Consejo de Gobierno de ayer. Discurrirá por el distrito Bailén-Miraflores, en la zona norte de la capital, y aportará más de 2,5 millones de viajeros al año, adicionales a los 18 millones estimados para el resto de la red, según las previsiones autonómicas. Las obras se producirán en un tercio soterradas y en dos en superficie, y supondrán añadir cuatro paradas ubicadas en las calles Santa Elena, Eugenio Gross (dos) y Blas de Lezo.

El Ayuntamiento no ha hecho todavía un pronunciamiento oficial sobre esta obra

La decisión final se queda pendiente únicamente de una última reunión de la comisión mixta, en la que participarán el alcalde de la capital, Francisco de la Torre; y el consejero de Fomento, Felipe López. En esta, los representantes del Gobierno andaluz tratarán de que el regidor aclare de una vez su posición mediante un pronunciamiento oficial sobre si permitirá y colaborará, con los servicios de la Policía Local y las áreas de Movilidad y Urbanismo, entre otras, para que este proyecto se pueda llevar a cabo. Hasta el momento se han producido reiteradas declaraciones en contra y demandas judiciales, pero el Consistorio no ha definido su decisión de forma legal.

De la Torre sigue en el 'no'

En línea con su postura en los últimos años, el regidor volvió a rechazar ayer este proyecto. A su juicio, «no parece legítimo» que un Ejecutivo «que acaba de convocar elecciones al parlamento autonómico adopte acuerdos de esta magnitud». A su juicio, «exceden de la lógica actividad para garantizar el normal funcionamiento de los servicios y que compromete decisiones que deberá tomar el futuro gobierno andaluz que resulte elegido tras los comicios».

De la Torre, en declaraciones a Europa Press, lamentó que el Ejecutivo regional «siga dando pasos para llevar el tranvía hasta el Hospital Civil sin haberse sentado a escuchar a los vecinos», y recordó que éstos llevan años oponiéndose al proyecto, «al menos en los términos en los que está concebido: en superficie, no soterrado».

«No es comprensible que un proyecto como éste, que implica una importante transformación de la ciudad y de uno de sus distritos más densamente poblados, no cuente con participación vecinal; máxime cuando la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, se comprometió a que existiría un consenso vecinal que es más que evidente que no existe», recordó.

Sobre la decisión final, sobre si será posible hacerlo o no, De la Torre aseguró: «No corresponde al Consistorio, ya que la declaración de interés metropolitano realizada por la Junta le faculta para el inicio de las obras sin necesidad de solicitarnos licencia». En cambio, no se puede perder de vista que esta obra no se podrá llevar a cabo sin el apoyo municipal para los desvíos y la reordenación del tráfico, entre otras tareas.

Por su parte, la Plataforma vecinal 'No al tranvía al hospital Civil, Sí al metro hasta el PTA y Campanillas', calificó como «un desprecio y una falta de respeto» la aprobación de estas obras sin tener en cuenta la opinión de los vecinos. Francisco Fernández, coordinador del colectivo, aseguró que los vecinos del distrito Bailén-Miraflores están mayoritariamente en contra del tranvía –«que no del metro soterrado»– y esgrimieron las más de 20.000 firmas recogidas.