El doctor Josep M. Borràs. SUR
Josep M. Borràs: «Las claves para prevenir el cáncer son no fumar, comer poco y hacer ejercicio»

El coordinador científico de la Estrategia Contra el Cáncer del Sistema Nacional de Salud protagoniza este viernes, 21 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, otra sesión de los encuentros 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:39

Josep M. Borràs es médico especialista en Medicina Preventiva y, actualmente, dirige el Plan Contra el Cáncer de la Generalitat de Catalunya y ejerce como ... coordinador científico de la Estrategia Contra el Cáncer del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. Catedrático de Epidemiología y Salud Pública en el Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de Barcelona, Borràs protagoniza este viernes 21 de noviembre una nueva sesión de los encuentros de 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR. Será en el Salón de Actos de Unicaja (Acera de la Marina, 3, primera planta, Málaga capital) a las 19.00 horas. Así, dará la charla titulada 'Misión curar el cáncer en el 70% de los pacientes en 2030: un objetivo europeo'.

