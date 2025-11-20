Josep M. Borràs: «Las claves para prevenir el cáncer son no fumar, comer poco y hacer ejercicio»

Josep M. Borràs es médico especialista en Medicina Preventiva y, actualmente, dirige el Plan Contra el Cáncer de la Generalitat de Catalunya y ejerce como ... coordinador científico de la Estrategia Contra el Cáncer del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. Catedrático de Epidemiología y Salud Pública en el Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de Barcelona, Borràs protagoniza este viernes 21 de noviembre una nueva sesión de los encuentros de 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR. Será en el Salón de Actos de Unicaja (Acera de la Marina, 3, primera planta, Málaga capital) a las 19.00 horas. Así, dará la charla titulada 'Misión curar el cáncer en el 70% de los pacientes en 2030: un objetivo europeo'.

–¿Estamos cerca de curar al 70% de los pacientes con cáncer en 2030?

–Yo creo que en las mujeres sí, en los hombres estamos un poco más lejos. ¿Por qué? Porque los tumores más frecuentes en los hombres todavía tienen un porcentaje de supervivencia muy bajo, como el cáncer de pulmón, que es un paradigma. El cáncer de esófago también es un tumor que todavía en España es muchísimo más frecuente en hombres que en mujeres. Y estos tumores tienen una supervivencia inferior. Se consideran tumores de mal pronóstico porque tienen una supervivencia inferior al 30%, a los cinco años.

–¿Hoy cuántos pacientes se están curando? Porque el avance de la tasas de curación y supervivencia ha sido importante en los últimos años, ¿no es así?

–Sí, exactamente. Quiero decir, siempre es difícil decir curar. Es una palabra que en oncología es fuerte, en el sentido de que realmente siempre hay una probabilidad de recaer, más tarde, más temprano, pero por ejemplo en cáncer de mama se puede recaer a los 18 o 20 años. Por lo tanto, hablamos de curar cuando el paciente está libre de cáncer a los cinco años, pero no necesariamente quiere decir que no pueda volver a recaer. Me parece que esto es importante a veces matizarlo, porque se asume como si esto fuera alguna pulmonía y no lo es, por desgracia. Ese es un tema. Después, realmente en España están sobreviviendo a los cinco años en torno a un 60% de los 270.000 casos nuevos que se diagnostican.

–¿Qué medios de prevención, de organización o tratamiento deberían priorizarse en España para acercarnos a este hito?

–Lo de prevención es fácil. No fumar. Si se fuma, dejar de fumar en cualquier momento de su vida. Y si no se fuma, no empezar a fumar en ningún momento de la vida. Esto es lo más importante. Con esto simplemente reduciríamos un 20% la mortalidad por cáncer en nuestro país. Después hay una serie de recomendaciones contenidas en el Código Europeo contra el Cáncer que son comer saludablemente, que implica comer variado, la famosa dieta mediterránea, es decir, vegetales, legumbres, poca carne roja, y pescado preferentemente, etc. Pero sobre todo comer poco. Comer poco y estar delgado, Y hacer ejercicio físico moderado, o sea, subir escaleras, andar cada día. Este tipo de ejercicio. No necesitamos, digamos, jugar al tenis tres veces por semana. Pero este tipo de ejercicio y tener un peso adecuado por la altura y la edad son las medidas preventivas clásicas. Después participar en los programas de detección precoz poblacional, como los del cáncer de mama, de colon o el cáncer de cuello de útero. Y, finalmente, hay medidas de mejora de la calidad asistencial: como la experiencia, la formación, facilitar el acceso rápido en el caso de que haya un síntoma de sospecha de cáncer a los medios diagnósticos, etc.

–La detección precoz es clave, ¿no es cierto?

–En muchos tipos de cáncer, sí. Ciertamente en el cáncer de mama, en el cáncer de colon, en el cáncer de cuello de útero es clave. Hay otros cánceres que estamos ahora discutiendo si se puede aplicar o no se puede aplicar como pulmón y próstata. Pero a mí me parece que lo importante de la detección precoz cuando hablamos de mama, colon o cuello de útero es que sea poblacional. Es decir, que a todas las mujeres y hombres de una determinada edad les llegue la invitación y que participen. El problema lo tenemos muchas veces en la participación, porque, sobre todo en colon y recto, realmente la participación está por debajo del 50% en muchas comunidades autónomas. Y ese es quizás un tema asociado a que no hay un conocimiento suficiente de las ventajas de la detección precoz en cáncer de colon y recto. Quizás es porque es un tumor que no tiene la misma visibilidad pública que el cáncer de mama, etc. En cáncer de mama nos estamos moviendo en torno al 60-70% de participación que empieza a ser aceptable, inferior a los países del norte de Europa, pero aceptable porque también hemos de tener en cuenta que hay un 10%, 15% o 20% de la población que se realiza estas pruebas de detección precoz en atención privada.

–¿Qué terapias y tratamientos van a tener más impacto en la próxima década?

–En la próxima década yo creo que todas las estrategias que mejoran la precisión terapéutica, tanto en cirugía, con la cirugía robótica, como en radioterapia, con la terapia con protones y la terapia adaptativa y toda terapia que permite, digamos, focalizar todavía más la radiación. Como con la oncología de precisión en oncología, que permite dar la terapia a los pacientes que tienen un biomarcador positivo, con lo que se focaliza el tratamiento en los pacientes que más se pueden beneficiar del mismo. Dentro de oncología médica, yo creo que la inmunoterapia es un tratamiento que está mejorando el pronóstico de un porcentaje quizás relativamente modesto todavía de pacientes, pero en los que tiene efecto. Realmente el efecto es notable porque son tumores de mal pronóstico, como el cáncer del pulmón. Yo creo que todavía hemos de ver un recorrido mayor en la inmunoterapia.